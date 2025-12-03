Американский профессор: Одумайтесь, европейцы! Если хотите новую «Холодную войну» – то без нас

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США не будут участвовать в новой «Холодной войне» против России, на которую надеялись элиты в Евросоюзе – американцы не видят в русских той угрозы, что исходила от СССР.

Об этом в интервью норвежскому телеведущему Гленну Дизену заявил американский профессор, экономист Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.