Американский профессор: Одумайтесь, европейцы! Если хотите новую «Холодную войну» – то без нас
США не будут участвовать в новой «Холодной войне» против России, на которую надеялись элиты в Евросоюзе – американцы не видят в русских той угрозы, что исходила от СССР.
Об этом в интервью норвежскому телеведущему Гленну Дизену заявил американский профессор, экономист Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если Европа сохранит свою русофобию, для нее не будет безопасности, а если Европа не будет заниматься дипломатией, для Европы не будет мира – что бы ни делали США.
Когда вы спросите меня, в чем заключается система европейской безопасности, я отвечу: Россия никуда не денется, Россия – часть Европы, и она была географически для европейцев частью Европы. И в военном, культурном, дипломатическом геополитическом, финансовом, экономическом плане это так.
Если европейцы думают, что Соединенные Штаты каким-то образом помешают этому, ну, это была идея времен «Холодной войны», но она прошла.
Если Европа рассчитывает на Соединенные Штаты, чтобы повторить «Холодную войну», забудьте об этом. США устали. У них огромный бюджетный дефицит. Россию не рассматривают как какую-то глобальную коммунистическую угрозу.
Знаете, Соединенные Штаты просто не заинтересованы в европейской ненависти, поэтому им следует поговорить с русскими и разобраться, в чем на самом деле заключается их неделимая безопасность», – заявил Сакс.
