ВС РФ разнесли 20 подстанций Ахметова в Одесской области

Ночью российские беспилотники атаковали украинскую энергетику.

По данным украинской стороны, всего было 80 дронов, предает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях», – сообщают Воздушные силы ВСУ.

Укрэнерго признает, что удары пришлись по объектам в нескольких областях, в результате чего «на утро обесточена значительная часть потребителей».

Принадлежащая олигарху Ринату Ахметову (в РФ признан экстремистом) энергетическая компания ДТЭК отчиталась, что удару подверглась ее подстанция в Одесской области.

«Это уже двадцатая подстанция, которая получила значительные повреждения в области. Также под удар попал объект другой энергетической компании», – информирует ДТЭК.

Кроме того, ночь был атакован Павлоград в Днепропетровской области. Местные жители насчитали не менее 10 взрывов. Пока данных, что именно было поражено, нет.

На данный момент украинские мониторы объявили ракетную опасность – в воздух поднялись российские стратегические бомбардировщики.