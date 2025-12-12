ВС РФ разнесли 20 подстанций Ахметова в Одесской области

Игорь Шкапа.  
12.12.2025 12:01
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1116
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Ночью российские беспилотники атаковали украинскую энергетику.

По данным украинской стороны, всего было 80 дронов, предает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях», – сообщают Воздушные силы ВСУ.

Укрэнерго признает, что удары пришлись по объектам в нескольких областях, в результате чего «на утро обесточена значительная часть потребителей».

Принадлежащая олигарху Ринату Ахметову (в РФ признан экстремистом)  энергетическая компания ДТЭК отчиталась, что удару подверглась ее подстанция в Одесской области.

«Это уже двадцатая подстанция, которая получила значительные повреждения в области. Также под удар попал объект другой энергетической компании», – информирует ДТЭК.

Кроме того, ночь был атакован Павлоград в Днепропетровской области. Местные жители насчитали не менее 10 взрывов. Пока данных, что именно было поражено, нет.

На данный момент украинские мониторы объявили ракетную опасность – в воздух поднялись российские стратегические бомбардировщики.

 

