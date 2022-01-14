Американский сенатор сравнил действия США против России с терроризмом

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Сенатор-республиканец Рэнд Пол во время дебатов в Сенате признал, что поведение США с угрозой ведения санкций против «Северного потока-2» можно сравнить с захватом заложников с целью давления на Россию.

Пол заявил, что для давления на Россию американцам выгоднее совместно с Германией постоянно угрожать введением санкций, а не объявлять их еще до ввода трубопровода «СП-2» в действие.

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«Мы действительно работаем с Германией, у нас есть сдерживающая ценность… Это все равно, что быть захватчиком заложников и говорить, что мы не хотим, чтобы вы это делали, у нас есть ваш заложник, и стрелять в заложника, прежде чем вы получите то, что хотите… Мы должны угрожать санкциями. Угроза санкций имеет силу. Как только вы их включаете, у вас нет рычагов влияния на Россию… Поспешное введение санкций сейчас подрывает сдерживание российской агрессии против Украины сейчас»,- сказал сенатор.

К тому же, напомнил он, санкционное давление далеко не всегда приводит к желаемым США результатам.

«Блокада Кубы продолжается уже более 60 лет без каких-либо свидетельств смены режима или изменения политики режима», – сказал Пол.

Он напомнил, что в последние годы Америкой уже были введены санкции против РФ и Китая.

«Когда я просил чиновников Госдепа предстать перед нашим комитетом, чтобы рассказать, какие изменения произошли в результате санкций, я часто понимал непонимающие взгляды», – утверждает сенатор.

Он также признал, что в борьбе против «СП-2» присутствует коммерческий интерес.

«Сообщается, что строительство трубопровода приведет к значительному сокращению экспорта сжиженного природного газа из США. Отсюда такой живой интерес со стороны людей, представляющих государства, которые продают природный газ. Эти дебаты лишь поверхностно касаются национальной безопасности и в большей степени касаются протекционизма», – сказал сенатор.

Он напомнил, что «дипломатия требует отдавать и брать, а не просто брать, брать и брать». Кроме того, отметил сенатор, «история показывает, что торговля и взаимодействие между нациями являются препятствием для войны».

«Что конкретно было предложено сделать России? …Они не хотят никаких изменений в поведении со стороны России… спонсоры этого законопроекта просто хотят, чтобы Россия не поставляла топливо в Германию. Речь идет о торговле, которая может конкурировать с определенными производителями природного газа, не имеет ничего общего с национальной безопасностью», – резюмировал американский политик.