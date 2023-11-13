Американский специалист признал, что США испытывают биооружие на границах с Россией и Китаем

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США проводят множество испытаний биологического оружия, разрабатывая вирусы, способные поражать определенные этнические группы.

Об этом в эфире интернет-канала The «Conco Couch» заявил американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уверен, что вы обратили внимание на то, что Россия и Китай кричат об американских биолабораториях, расположенных вокруг их стран. Исследования, проводимые Пентагоном? «Нет-нет, вы знаете, это просто безобидные исследования, проводимые Пентагоном». Департамент здравоохранения? Нет. Центр контроля заболеваний? Нет, их проводит Пентагон! Но «вы можете нам доверять, это совершенно невинно». Не так ли? Ладно, неважно», – сказал эксперт.

«Но США строят глобальную систему, у них также есть глобальная сеть лабораторий биологических исследований, экспериментов и тестирования наступательного биологического оружия. И они проводят множество исследований, пытаясь найти ключ к генетически адаптированным вирусам, которые будут нацелены на определенные этнические группы, а не на другие», – заявил Слебода.