Американское порно: падение Голливуда в бездны «Шматрицы»

25.06.2019, Москва, Александр Ростовцев

На днях портал NowThis, специализирующийся на публикациях горячих «первонахов», опубликовал в своем официальном микроблоге соцсети Twitter эксклюзивную видеозапись с голливудскими звёздами, в числе которых оказались актеры Роберт Де Ниро, Мартин Шин и писатель Стивен Кинг.

Кроме них, в ролике снялись Лоуренс Фишборн, известный по роли Морфеуса в фильме «Матрица», София Буш, режиссёр и продюсер Роберт Райнер. Кучка селебритиз обвинила Россию в атаке на американскую демократию, попутно уличив во лжи президента США Дональда Трампа.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости



В сопроводительном тексте к видео, портал NowThis назвал заявление голливудских звёзд «прорывом сквозь ложь правительства США о докладе Роберта Мюллера».

Обуянные тревогой за судьбы Америки, знаменитые люди рассказывали зрителям «о массовой тайной операции, подготовленной Москвой, чтобы помочь Трампу занять пост президента США».

Первые лица американского шоу-бизнеса ссылаются на мартовский доклад спецпрокурора Мюллера, возглавлявшего дело «о российском следе в американских выборах президента в 2016 году».

Деятели американской культурки выступили в стиле видеоклипа 34-летней давности «We are the World, We are the Children», в котором слова песни по очереди исполнялись собранными в группу знаменитостями. В старом клипе первым исполнителем был Майкл Джексон.

В ролике, выложенном NowThis, роль запевалы исполнил старикан Роберт Де Ниро. Его первые слова: «В 2016 году правительство России предприняло атаку против американской демократии».

Его речь подхватывает ещё один патриарх Голливуда – актёр Мартин Шин, с утверждением, будто «Россия вмешивалась в ход выборов главы государства».

От Шина-отца эстафетную палочку принимает артистка Кристин Лахти, раскрывающая глаза на хакерские атаки со стороны Москвы на электронные почтовые ящики, а также о распространении ложной информации в социальных сетях.

Изрядно траченый молью и агентом Смитом, «Морфеус», в свою очередь, обращает внимание, что у представителей российской стороны были контакты с членами штаба Трампа.

Далее выстреливает главный калибр Голливуда – знаменитый американский писатель и сценарист Стивен Кинг. Автор ужастиков и триллеров подводит общественность к мысли, что «все эти действия представляют собой часть тайной операции», и, резюмирует актриса и модель София Буш, «эта операция была организована с целью помочь Трампу занять пост президента США».

Но это ещё не всё. В патриотическую песнь бдительных селебритиз вступают всё новые и новые исполнители с собственной партией.

Актёр Джордж Такей: «22 марта спецпрокурор по «российскому следу» Роберт Мюллер представил «изобличающие доказательства» против Трампа, однако фактически доклад никто не читал.

Актёр Мартин Шин: «до выхода доклада Уильям Барр, занимающий должность генпрокурора США, лгал о содержании документа и утверждал, что действия американского лидера были исключительно в рамках закона».

Актёр Кендрик Сэмпсон: «это откровенная ложь, так как Мюллеру удалось найти ряд доказательств, подтверждающих факт сговора Трампа с Москвой».

Голос за кадром: «команда Трампа была в курсе нелегальной атаки Москвы на выборы и поощряла помощь с ее стороны».

Вишенка на торте: «действующий президент США признает, что во время следующих выборов, которые пройдут уже в 2020 году, он снова нарушит закон».

Далее, в ролике делаются ссылки на доклад Мюллера. По мнению авторов видео и выступивших в ролике актеров, эти ссылки свидетельствуют о том, что у Трампа имелись связи с Россией.

В частности, в 2016 году лицо, действовавшее в интересах России, сообщило советнику Трампа о компромате на бывшую политическую соперницу республиканца – представительницу Демократической партии Хиллари Клинтон, претендовавшую на пост президента в 2016 году.

После этого сын действующего американского лидера Дональд Трамп-младший получил по электронной почте письмо о компромате на Клинтон и согласился принять материалы. Все это оказалось «частью поддержки Трампа» со стороны Москвы.

В общей же сложности, согласно выводам выступавших, у команды Трампа было около двухсот контактов с людьми, представлявшими интересы Москвы, но президент якобы лгал и пытался это скрыть.

В финале ролика селебритиз говорят о том, что Трамп будет привлечен к ответственности за вышеуказанные действия, поскольку «никто, даже президент, не выше закона».

Если политический Голливуд рассчитывал поднять вонь до небес вбросом разоблачительного видео, то он своего добился. Правда, реакция общественности носила не совсем тот характер, на который надеялись организаторы.

Социальные сети отреагировали на выход видео преимущественно негативно. Многие пользователи, ознакомившись с содержанием ролика, задались вопросом: действительно ли знаменитости внимательно ознакомились с результатами расследования «о вмешательстве России в американские выборы», или они просто участвуют в политпорно за плюшки и компот, бездумно зачитывая на камеру подсунутые листовки.

Удивление от позиции звёзд было интернациональным. Общее мнение: «Голливуд бредит». Роберту Де Ниро, как одному из главных ненавистников Трампа, порекомендовали перебраться на необитаемый остров, где не будет телевидения и интернета, а также отметили, что актеру необходима профессиональная медицинская помощь и сильнодействующие лекарства.

Были и такие, кто одобрил выход ролика, поблагодарив авторов видео за то, что они собрали вместе столько знаменитых людей: «Даже если это было просто для того, чтобы высказать какую-нибудь глупость».

Проводя параллели, можно следует заметить, что видеодемарш голливудских селебритиз во многом напоминает политические выступления их российских коллег во время грязной предвыборной кампании Ельцина 1996 года «Голосуй, или панимаиш!», направленной на шельмование главного конкурента президентской гонки – лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Упарывающиеся деятели российской культурки и шоубиза денно и нощно шамкали со сцен и голубых экранов о возможном реванше «красно-коричневых», несущих угрозу свободе слова, священной частной собственности и бесконечных горизонтов, открывшихся населению России после декабря 1991 года.

«Зюганов – это возвращение в ГУЛАГ и к талонам», – гундели прикормленные российские знаменитости.

Единственная разница заключается в том, что в 1996 году интернет находился в начальной стадии развития, а США в принципе не могли быть заинтересованы в избрании Зюганова президентом РФ. Интересно, что помешало российским политтехнологам обвинить в воздействии на выборы северокорейских хакеров Ким Чен Ира?

Забавно, что американских кинозвёзд, как и их российских коллег, роднит прекрасное знание тонкостей процедур президентских выборов, государственной безопасности, юриспруденции, теорий заговора и несомненное причастие к сонму корифеев бесчисленных наук.

Несомненно, что звёзды Голливуда, традиционно поддерживающие демократов вместе с их либеральными и даже либертарианскими инициативами, возбудились на заявление Трампа о начале его второй предвыборной кампании на 2020 год. Второе попадание Трампа на Олимп американской власти демократы и их сторонники не вынесут.

Опубликованный ресурсом NowThis видеоролик с разоблачениями кинозвёзд выглядит жестом отчаянья за гранью фола. Результаты Мартовского доклада министра юстиции США Уильяма Барра намеренно извращены, утрированы и вывернуты наизнанку.

Напомним, в резолютивной части доклада чётко говорится, что команде спецпрокурора Мюллера не удалось установить факты сговора или координации усилий избирательного штаба Трампа с российскими властями с целью повлиять на голосование. Кроме того, в документе было чётко сказано, что «комиссия не рекомендует предъявлять новые обвинения [президенту], а также не предусматривает выдвижения спецпрокурором засекреченных обвинительных заключений».

По сути, голливудские актёры, продюсеры и Стивен Кинг, в своём обращении давят голыми эмоциями на чувства избирателей. Однако, судя по реакции соцсетей, как наиболее активной и интересующейся части общества, напугать общественность представителям «Шматрицы» им не удалось: в отличие от Обамы и ведьмы Клинтон, высокая популярность Трампа среди американцев обусловлена выполнением им предвыборных обещаний, касающихся внутренних экономических проблем.

Похоже, что американскими либералами не выучен урок 2016 года. Они так и не поняли, что избиратели США отдали голоса за Трампа во многом благодаря разнузданной контрпропаганде демократов. Многие шли голосовать за Трампа с плакатами с изображением свернувшейся перед атакой гремучей змеи и надписью «не дави на меня».

Если демократы продолжат разводить вонь до небес в том же духе и дальше, можно не сомневаться, что Донни сумеет одолеть своих политических противников и в гонке за второй президентский срок.