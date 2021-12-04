Амнуэль: Немцы не были фашистами, Освенцима не существовало

04.12.2021  19:49 (Мск), Вильнюс,
Владимир Гладков.  
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Дзен, Польша, Россия, СССР


Российская историография в отношении событий Втором Мировой войны специально использует топонимы, которых избегают на Западе. Москва делает это, в частности, чтобы напоминать об участии поляков в холокосте.

Об этом в ходе XI «Форума свободной России» заявил российский либерал, «режиссер и общественный деятель» Григорий Амнуэль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская историография в отношении событий Втором Мировой войны специально использует топонимы, которых избегают на...

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«Со Второй мировой войны берётся на вооружение всё то, что наработано советской философией, историографией, политологией и, прежде всего, советской пропагандой. Идёт подмена национал-социализма на термин «фашизм», которого в нацистской Германии не было никогда, и фашистской партии там не существовало.

Идёт подмена концлагеря Аушвиц-Биркенау на лагерь Ошвенцим (польский город Oświęcim – ред.), который ни на одном немецком документе не существует, потому что для человека, говорящего по-немецки, произнести слово с тремя шипящими крайне сложно, я уже не говорю о некой закрытости этого места. Почему-то мы не переводим слово «Биркенау» – Берёзово.

Это очень удобно, потому что слово Ошвенцим в отношении не к городу, практически равному Москве по времени основания, это подмена, удобная, в том числе, чтобы проводить свои нападки на Польшу и на историю Польши.

Потому что во многих умах, благодаря, в том числе, российскому телевидению, есть вошедший термин. И не только в России. Товарищ Обама тоже такое себе позволял, сказав, что концлагеря были польскими, потом извинялся», – говорил Амнуэль.

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