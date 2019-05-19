Армения: Второй этап ара-Майдана

19.05.2019, Москва, Александр Ростовцев

Новый политический скандал в Армении, где не так давно произошла сопровождавшаяся уличными беспорядками смена власти, после чего занявший кресло премьера Никол Пашинян начал зачистку своих оппонентов под предлогом борьбы с коррупцией. Суд постановил выпустить на свободу экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Чтобы не допустить освобождения мощного оппонента, способного объединить оппозицию, Пашинян завтра вновь зовет своих сторонников на улицу.

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…18 мая суд общей юрисдикции Еревана постановил: освободить из-под стражи экс-президента Армении Кочаряна под поручительство бывшего и действующего руководителей Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, лично явившихся в суд 16 мая.

Собственно, ничто не мешало армянской фемиде вынести тот же вердикт несколько ранее, когда Кочаряну оказали моральную поддержку Путин и Назарбаев, что было явным сигналом для Пашиняна: «Не увлекайся, пацан, не создавай опасных прецедентов – и тебя найдётся, за что посадить в своё время».

Однако прокуратура Армении, укомплектованная «новыми лицами», уже заявила устами прокурора Бишаряна, что обжалует постановление суда. По мнению Бишаряна, Кочарян должен оставаться под арестом, поскольку-де «на свободе он может препятствовать правосудию».

Освобождение экс-президента вызвало не только юридическую, но и общественную напряжённость в Ереване: возле здания суда проводили митинги как сторонники, так и противники Кочаряна. Причём, 18 мая, как отмечают наблюдатели, их количество и активность были заметно больше обычного, так что полиция была вынуждена стянуть дополнительные силы.

И, следует заметить, это было обоснованно, поскольку привыкшие решать вопросы кавалерийским наскоком и немедленно, майданные противники освобождения Кочаряна из-под стражи, решили прорваться в здание суда, чтобы устроить акцию протеста непосредственно в зале судебных заседаний.

К счастью, стражи порядка на этот раз руководствовались законом, а не соображениями «революционной целесообразности» под давлением улицы, и пашиняновцев в здание суда не пустили.

Представитель влиятельного «карабахского клана», экс-президент Роберт Кочарян обвиняется по весьма странной статье «об узурпации власти по предварительному сговору с другими лицами». По этому делу проходят ещё трое из бывших высокопоставленных лиц старой власти Армении.

Напомним, в марте 1998 года Кочарян победил на президентских выборах Армении с уверенным результатом 59,5% и его избрание происходило на фоне отставки либеральнейшего и прозападного президента Тер-Петросяна, почти что доведшего Армению до ручки своими драгоценными идеями.

В конце октября 1999 года произошёл беспрецедентный теракт в парламенте Армении, организованный группой боевиков из бывших студенческих «активистов» и бывших «дашнаками» во главе с бывшим журналистом Наири Унаняном.

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От рук боевиков погибли премьер-министр Армении Вазген Саркисян, спикер Национального собрания Карен Демирчян, министр по общим вопросам, академик АН Армении и несколько депутатов. Ещё 50 депутатов и министров, находившихся на парламентских слушаниях, были взяты в заложники. Террористами было выдвинуто требование, чтобы переговоры с ними вёл только президент Армении Роберт Кочарян.

Так вот, Кочарян лично встречался с боевиками, вёл с ними переговоры и убедил их сдаться.

Существует две версии, по которым мог быть организован теракт группой Унаняна. Первая – помешать обмену «коридорами», связывающими с Нагорным Карабахом территории Армении и Азербайджана. Соответствующий договор, который стороны вот-вот должны были заключить, так и остался неподписанным.

Вторая версия – организатором теракта был сам Кочарян, чтобы отстранить ряд ключевых фигур, оставшихся у власти – до сих пор в ходу у противников экс-президента, хотя так и не нашла сколько-нибудь обоснованного подтверждения.

Наконец, ара-майдаунов до сих пор будоражит переизбрание Кочаряна президентом в марте 2003 года с результатом 67,5% проголосовавших за него. Майдауны вот уже 16 лет обвиняют Кочаряна в подтасовках и использовании «админресурса», однако дело «об узурпации власти» относится к мартовским событиям 2008 года, в результате которых ныне действующий премьер Пашинян, а тогда – оппозиционер, оказался на скамье подсудимых, а потом и в тюрьме, но вскоре вышел по амнистии.

Освобождение Кочаряна из-под стражи – важный момент в новой политике Армении. Его арест был приурочен к досрочным парламентским выборам и должен был ещё раз продемонстрировать сторонникам и противникам Пашиняна его борьбу с коррупцией, невзирая на лица и чины.

Правда, пока что в этой борьбе страдают в основном представители старой власти, что трактуется многими наблюдателями, как личная месть Пашиняна, взлелеянная с давних пор, когда он был одним из подручных Тер-Петросяна на уличных протестах.

Есть мнение, что на аресте Кочаряна кое-какие очки в свою пользу Пашинян всё-таки получил, но достойное поведение экс-президента Армении в заключении также добавило ему популярности, как человеку, преследуемому новой властью.

Это значит, что доселе никак не оформившиеся недовольные и оппозиция новому режиму Армении получили в лице Кочаряна новую точку кристаллизации в оппозиционную политическую силу. А то, что число недовольных в сложившейся обстановке будет только расти и крепнуть, – сомневаться не приходится.

В воскресенье, 19 мая, из первых рук стала известна реакция Пашиняна на судебное решение по освобождению Кочаряна. Судя по всему, предводитель майдаунов принципиально не хочет слышать никаких сигналов и спокойно принимать судебные вердикты, опротестовывая их с привлечением пока ещё послушной ему улицы.

Пашинян намерен активно вмешаться в понедельник, когда в суд будет доставлен Роберт Кочярян, чтобы ему было зачитано решение об освобождении.

При этом, представитель «ереванского клана» Пашинян демонстративно идёт на конфликт с авторитетными у армян карабахскими поручителями экс-президента.

«С 08:30 утра блокируем все без исключения выходы и входы в здания судов. Так, чтобы никто не мог войти внутрь. Мое выступление в 12:00 будет транслироваться в прямом эфире», – бодро настрочил Пашинян в своей ленте Фейсбук.

Это, по его словам, второй этап революции. Что, закон? Какой закон? Нет, не слышали… Впрочем, как всегда у майданщиков.