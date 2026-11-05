«Нам нужны постоянные удары по Москве и Питеру!» – укро-военкор

Вадим Москаленко.  
05.11.2026 22:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 405
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Чтобы завершить войну на своих условиях, Украине нужно сосредоточить удары по Москве и Санкт-Петербургу – и «напугать российскую элиту».  

Об этом на «Днипро ТВ» заявил украинский военкор Богдан Пападин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы завершить войну на своих условиях, Украине нужно сосредоточить удары по Москве и Санкт-Петербургу...

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«Мы хотим добиться того, чтобы РФ села за стол переговоров, и как минимум, заключила прекращение огня по действующей линии фронта. Россия на это не согласна – значит, ударов, которые мы по ней наносим, недостаточно», – сказал Пападин.

«Я думаю, что война может остановиться только в том случае, если будут постоянные удары по Санкт-Петербургу и Москве. Это два города, в которых находится российская элита.

Возможно, после этого до Путина как-то донесут, что войну нужно заканчивать. А пока война далеко от Москвы и Санкт-Петербурга, российской элиты это не касается», – добавил он.

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English version :: Читать на английском «Нам нужны постоянные удары по Москве и Питеру!» – укро-военкор

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