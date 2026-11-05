«Нам нужны постоянные удары по Москве и Питеру!» – укро-военкор
Чтобы завершить войну на своих условиях, Украине нужно сосредоточить удары по Москве и Санкт-Петербургу – и «напугать российскую элиту».
Об этом на «Днипро ТВ» заявил украинский военкор Богдан Пападин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы хотим добиться того, чтобы РФ села за стол переговоров, и как минимум, заключила прекращение огня по действующей линии фронта. Россия на это не согласна – значит, ударов, которые мы по ней наносим, недостаточно», – сказал Пападин.
«Я думаю, что война может остановиться только в том случае, если будут постоянные удары по Санкт-Петербургу и Москве. Это два города, в которых находится российская элита.
Возможно, после этого до Путина как-то донесут, что войну нужно заканчивать. А пока война далеко от Москвы и Санкт-Петербурга, российской элиты это не касается», – добавил он.
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