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Чтобы завершить войну на своих условиях, Украине нужно сосредоточить удары по Москве и Санкт-Петербургу – и «напугать российскую элиту».

Об этом на «Днипро ТВ» заявил украинский военкор Богдан Пападин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы хотим добиться того, чтобы РФ села за стол переговоров, и как минимум, заключила прекращение огня по действующей линии фронта. Россия на это не согласна – значит, ударов, которые мы по ней наносим, недостаточно», – сказал Пападин.