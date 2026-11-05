Генерал ВСУ: «Зеленский в США потерял доверие и республиканцев, и демократов»
Обе ведущие партии Соединенных Штатов критически относятся к [диктатору] Владимиру Зеленскому.
Об этом в эфире видеоканала «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Доверия ни со стороны демократов, ни со стороны республиканцев к нынешнему руководителю нашей страны особо нет», – сказал Кривонос.
Он обращает внимание, что уже долгое время нет посла Украины в США.
«На уровне оппозиционных сил, на уровне частных лиц можно ездить в Штаты огромное количество раз, общаться, встречаться. Тебе будут улыбаться, тебе будут кое-что, возможно, обещать или давать направление определенных надежд, но американцы привыкли официально работать с официальными лицами», – подчеркнул укро-генерал.
По его словам, посол является ключевой фигурой для поддержки Украины.
«Почему наше политическое руководство до сих пор не решило вопрос с назначением посла Украины в Соединенных Штатах?..
Любые отговорки и рассказы показывают: или у нас нет непосредственно тех, кто мог бы эти посты возглавить и они были бы согласованы американцами, либо они это делают намеренно. И это играет как раз против Украины, что касается организации такого поддерживающего имиджа в Соединенных Штатах», – заявил Кривонос.
English version :: Читать на английском Генерал ВСУ: «Зеленский в США потерял доверие и республиканцев, и демократов»