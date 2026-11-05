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Обе ведущие партии Соединенных Штатов критически относятся к [диктатору] Владимиру Зеленскому.

Об этом в эфире видеоканала «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Доверия ни со стороны демократов, ни со стороны республиканцев к нынешнему руководителю нашей страны особо нет», – сказал Кривонос.

Он обращает внимание, что уже долгое время нет посла Украины в США.

«На уровне оппозиционных сил, на уровне частных лиц можно ездить в Штаты огромное количество раз, общаться, встречаться. Тебе будут улыбаться, тебе будут кое-что, возможно, обещать или давать направление определенных надежд, но американцы привыкли официально работать с официальными лицами», – подчеркнул укро-генерал.

По его словам, посол является ключевой фигурой для поддержки Украины.