Европейские страны, поддерживающие киевский режим, были уверены, что легко победят Россию в войне на истощение, но сильно ошиблись.

Об этом на канале «Neutrality Studies» заявил работавший во многих «горячих точках» экс-дипломат ООН, депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что мы, европейцы, сделали? Мы выдвинули 4 условия для переговоров с русскими. И если взять все эти 4 условия вместе, то получится, что мы просили Россию сначала капитулировать, а уже потом мы были готовы с ней разговаривать.

Мы сказали, что Россия должна уйти со всех территорий, включая Крым. Она должна согласиться на выплату репараций. Она должна согласиться на создание специального суда для рассмотрения дел российских военных преступников, как мы их называем. И в-четвертых, Украина должна в перспективе стать членом НАТО.

Это требование капитуляции. Но оно игнорирует реалии на поле боя. И так мы поступаем до сих пор.

Поэтому, я думаю, что сейчас мы находимся в ситуации, когда до недавнего времени считали, что побеждаем в войне. Последний раз это было 26 июля, когда госпожа фон дер Ляйен приехала в Киев и заявила, что у России осталось всего 6 месяцев, чтобы продолжать войну, а потом все рухнет», – сказал Шуленбург.