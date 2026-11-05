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Российская армия использовала перемирие в Алёшках для создания новых позиций операторов БПЛА, которые помогут заблокировать Херсон с воздуха .

Об этом на «Днипро ТВ» заявил украинский военкор Богдан Пападин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Изменилась ли военная обстановка после объявления перемирия в Алёшках?», – спросил ведущий.

«Русские использовали перемирие для ротации, для создания новых позиций беспилотных экипажей, используемых для того, чтобы атаковать город Херсон. Это основная цель противника, и город Алёшки – это плацдарм для российских пилотов. Русские хотят заблокировать Херсон с воздуха, дронами, и это перемирие российские войска использовали для усиления своих экипажей. Русские использовали гуманитарную миссию для своей военной операции», – утверждал Пападин.

Напомним, ранее военкор Александр Сладков объяснил, что перемирие вокруг города Алешки в Херсонской области – никакая не «прелюдия» для всего фронта.