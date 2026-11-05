«Русские вовсю используют его для блокады Херсона» – в Киеве осудили перемирие в Алёшках
Российская армия использовала перемирие в Алёшках для создания новых позиций операторов БПЛА, которые помогут заблокировать Херсон с воздуха .
Об этом на «Днипро ТВ» заявил украинский военкор Богдан Пападин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Изменилась ли военная обстановка после объявления перемирия в Алёшках?», – спросил ведущий.
«Русские использовали перемирие для ротации, для создания новых позиций беспилотных экипажей, используемых для того, чтобы атаковать город Херсон.
Это основная цель противника, и город Алёшки – это плацдарм для российских пилотов. Русские хотят заблокировать Херсон с воздуха, дронами, и это перемирие российские войска использовали для усиления своих экипажей.
Русские использовали гуманитарную миссию для своей военной операции», – утверждал Пападин.
Напомним, ранее военкор Александр Сладков объяснил, что перемирие вокруг города Алешки в Херсонской области – никакая не «прелюдия» для всего фронта.
English version :: Читать на английском «Русские вовсю используют его для блокады Херсона» – в Киеве осудили перемирие в Алёшках