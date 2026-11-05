Зе-депутат: «Нам тотально врут, что к зиме всё готово»

Игорь Шкапа.  
05.11.2026 21:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Правительственные совещания на Украине, где отчитывались о подготовке страны к зиме, оказались соревнованием во вранье.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил Зе-депутат, член комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Правительственные совещания на Украине, где отчитывались о подготовке страны к зиме, оказались соревнованием во...

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«Каждое новое приходящее правительство обещает что-то сделать. И когда выбирали господина Корецкого, мы все надеялись, что господин Корецкий приложит максимум усилий», – сказал Нагорняк.

Ведущий же считает, что Корецкого «откровенно бросили на мясо», поставив решать проблемы энергетики за считанные месяцы до отопительного сезона, хотя занималось подготовкой прежнее правительство. У Нагорняка спросили, кто же лжет на штабах в присутствии премьера, уверяя, что с подготовкой все нормально.

«Мне кажется, что проще подумать и перечислить, а кто же не лжет на этих штабах? Я перестал ходить на эти штабы. Во-первых, перестали приглашать на всякий случай, чтобы не задавал неудобные вопросы. А во-вторых, я не вижу никакого смысла тратить на них время, потому что это формальные встречи.

Когда собираются абсолютно все участники рынка – и нефтяники, и газовики, и электроэнергетики, все руководители – каждый из них не хочет выглядеть глупее предыдущего докладчика. И он сообщает, что у него все хорошо, что все под контролем, ситуация под контролем.

Понятно, что следующий докладчик не хочет выглядеть белой вороной, и он то же самое будет передокладывать», – объяснил Нагорняк.

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