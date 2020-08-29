Армия 2020: Топ-15 новинок и главные достижения

29.08.2020, Москва, Александр Ростовцев

С 23 по 29 августа в подмосковных Кубинке и Алабино проходил ежегодный международный форум «Армия», ставший для Минобороны и предприятий военно-промышленного комплекса России главной площадкой для показа новейших систем вооружений и военной техники.

В этом году на выставку «Армия 2020» товар лицом показывали более полутора тысяч научно-технических и производственных предприятий, выставившие на всеобщее обозрение около 28 тысяч экспонатов.

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Одна только госкорпорация «Ростех» представила свыше 1100 образцов вооружения, спецтехники военного и гражданского назначения, 70 из которых ранее никогда не демонстрировались.

По мнению специалистов, среди наиболее интересных экспонатов – комплексы борьбы с беспилотниками, инновационные образцы бронетехники, системы связи и управления.

В числе новинок, отечественной оборонкой были представлены медицинские противовирусные разработки, весьма актуальные в свете не утихающей пандемии COVID-19.

Осветить все 28 тысяч экспонатов выставки «Армия 2020» не представляется возможным, так что возьмём на себя труд рассказать о десяти – пятнадцати образцах боевой техники и вооружений, к которым приковано внимание экспертов.

1.Лёгкий ручной пулемёт РПЛ-20 (ручной пулемёт ленточный), взятый в разработку концерном «Калашников» по заказу Минобороны РФ, показан впервые 27 августа.

РПЛ-20 является дальнейшим развитием пулемёта РПК-16 и должен усилить огневую поддержку пехотных отделений, основываясь на опыте применения подобных систем стрелкового оружия в западных армиях, в которых пехотные отделения насыщены лёгкими пулемётами ленточного питания типа FN Minimi или M249 SAW.

В настоящий момент в конструкцию пулемёта вносятся изменения на основе опытной войсковой эксплуатации РПК-16. Предполагаемые сроки и начало испытаний не называются.

2.Глубоководный необитаемый аппарат «Витязь-Д».

Разработанный ЦКБ МТ «Рубин» глубоководный беспилотник «Витязь-Д» стал первым в мире полностью автономным необитаемым батискафом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана. Это событие произошло 8 мая 2020 года. С помощью бортовой системы управления, использующей алгоритмы управления без участия человека, «Витязь-Д» способен самостоятельно обходить препятствия по курсу следования, включая выход из ограниченного пространства с использованием в системе управления элементов искусственного интеллекта.

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Беспилотный глубоководный комплекс способен работать на предельных глубинах (напомним, что самой глубокой точкой Мирового океана является Марианская впадина, лежащая на 10994 метра ниже уровня моря). В его состав входят автономный необитаемый аппарат, глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления.

3.Компания «Ремдизель» привезла на выставку два образца многоцелевых гусеничных тягачей МГТТ-ЛБ и МГШ-ЛБУ, созданных в рамках ОКР «Реконструкция» по заданию Минобороны РФ.

Новые тягачи являются продуктом эволюционного развития семейства высокоуниверсальных военных гусеничных машин, созданных на базе легендарной «мотолыги» МТ-ЛБ – самого распространённого в мире транспортёра, стоящего на вооружении в 40 странах мира.

По заявлениям инженеров «Ремдизель», аналогов старинушки МТ-ЛБ нет и быть не может, но серьёзные улучшения могут и должны быть внесены в проверенную временем и боевыми действиями конструкцию. В модернизированных тягачах применены новый двигатель и гусеницы с закрытым шарниром, что даёт выигрыш в массе (примерно 800–900 кг) и подвижности.

МГТТ-ЛБ и МГШ-ЛБУ в настоящее время проходят войсковые испытания.

4.Парашютная система «Стайер» специального назначения.

«Стайер» предназначен для высадки групп десанта с высот от 700 до 8000 метров. Разработка холдинга «Технодинамика». Парашют оснащен подвесной системой, позволяющей закрепить спереди грузовой контейнер или другое оборудование.

Для спортсменов-парашютистов «Технодинамика» разработала и впервые показала на форуме парашютные ранцы «Ирбис» на 12 типоразмеров для разных видов парашютного спорта.

5.Экспортный вариант истребителя 5-го поколения Су-57Э.

Су-57 (ПАК ФА – перспективный авиакомплекс фронтовой авиации) – российский многоцелевой истребитель 5-го поколения, разработанный ОКБ имени Сухого. Истребитель оснащен принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа. В этом году ожидается начало серийных поставок Су-57 в войска. На выставке в рамках статической экспозиции выставлен образец Су-57Э для продажи иностранным заказчикам.

6.Разведывательно-дозорная глиссирующая амфибия «Дрозд».

Разработана и построена Балтийской машиностроительной компанией (БМК). Корпус машины выполнен из композитных материалов. Дозорно-разведывательная амфибия способна развить скорость на суше до 100 км/ч, на воде – до 70 км/ч. «Дрозд» оборудован скоростной вертикальной лебёдкой для самовытаскивания, одновременно являющейся и якорной системой.

7.Ударный беспилотник «Гром».

Разработка скоростного ударного беспилотника «Гром» находится на ранней стадии, но промгруппа «Кронштадт» решила показать свой перспективный проект на выставке «Армия 2020».

Судя по опубликованным ТТХ, «Гром» должен стать конкурентом тяжёлого БПЛА «Охотник», испытания которого КБ им. Сухого начала в прошлом году.

Размах крыла перспективного БПЛА составит 10 метров, длина – 13,8 метра, высота – 3,8 метра. Взлетная масса – 7 тонн, боевая нагрузка – 2 тонны. Другие характеристики беспилотника пока не сообщаются.

Основное предназначение «Грома» – работа ведомым в передовом атакующем эшелоне, разведка, обнаружение и нейтрализация ПВО противника, поражение управляемым высокоточным оружием наземных и морских целей в тактической и оперативно-тактической глубине.

Вместе с «Громом» группа «Кронштадт» представляет и другие свои беспилотники – «Гелиос», «Сириус» и уже известный по МАКС-2019 БПЛА «Орион».

8.Высокоточный ракетный комплекс «Гермес».

Новый мультиплатформенный ракетный комплекс «Гермес» имеет дальность стрельбы до 100 км и является высокоточным боеприпасом класса «выстрелил и забыл». Разработан в Конструкторском бюро приборостроения им. Шипунова.

«Гермес» должен заменить уже стоящие на вооружении, но обладающие более скромными параметрами, ракеты «Вихрь» и «Атака» и может устанавливаться на авиационных, морских и сухопутных носителях.

В комплексе реализованы режим залповой стрельбы по шести разнесенным целям, а также автоматическая синхронизация лазерного целеуказания для поражения целей высокоточным боеприпасом.

9.Зенитно-ракетный комплекс «Антей-4000».

ЗРК «Антей-4000» является экспортным вариантом С-300В4, стоящей на вооружении российских войск ПВО. Модернизация комплекса закончена ещё в 2016 году, но первый выход в свет «Антей-4000» совершил на выставке «Армия 2020».

Вооружение комплекса состоит из двух ракет – лёгкой, с дальностью поражения летающих целей на дальности до 140 км, и тяжёлой, гиперзвуковой, со скоростью 7,5 М (почти 9200 км/ч), способной уничтожать цели на дистанции 400 км.

В декабре 2019 года прошла официальная информация, что тяжёлая ракета ЗРК С-300В4 успешно перехватила цель на гиперзвуке.

10.Багги «Тигр» для групп специального назначения.

Машинка «заточена» для рейдовых операций спецназа. Багги построен на базе специальной бронемашины СБМ ВПК-233136, имеет открытый кузов.

Несмотря на размер, малыш багги оснащён мощным турбодизелем на 240 «лошадок» с автоматической коробкой передач и вооружён до зубов: на багги смонтированы кронштейны для установки крупнокалиберного 12,7 мм пулемёта «Корд» и двух 7,62 мм пулемёта «Печенег» или ПКМ, а также двух переносных зенитно-ракетных комплексов.

Рядом с багги «Тигр» впервые представлена аэромобильная лёгкая бронированая машина «Стрела», которую может транспортировать на внешней подвеске вертолёт типа Ми-8. На выставке показан первый экспериментальный образец.

11.БТР-82АТ.

По сути, это уже не БТР, а колёсная БМП. БТР-82АТ с комплектом защитных и решетчатых экранов оснащён дистанционно управляемым боевым модулем БТР-БМ. Разработчики отмечают, что благодаря реализованным мерам коэффициент его боевой эффективности по сравнению с БТР-82А возрос в 1,2 раза.

12.Гусеничная БМП «Манул».

Холдинг «Высокоточные комплексы» выставил новую боевую машину пехоты «Манул», ориентированную в первую очередь на экспортных заказчиков. Характерной особенностью «Манула» является востребованный заказчиками выход десанта через заднюю аппарель. С учётом этой конструкционной особенности, моторно-трансмиссионное отделение БМП расположено спереди.

В базовой версии «Манул» оснащена модулем «Бумеранг» с 30-мм пушкой и четырьмя управляемыми ракетами. Степень унификации с БМП-3 составляет порядка 50%. По сути, «Манул» представляет собой гибрид БМП-3 и «Бумеранга», разработанного в рамках проекта «Армата».

13.Новейшую высокоточную управляемую ракету получит реактивная система залпового огня «Торнадо».

В отличие от предшественников, теперь каждый снаряд «Торнадо» может поражать отдельную цель. Дальность полета боеприпаса – до 120 км.

Ракета «Торнадо-С» стала первой в своём семействе с вращаемым вокруг продольной оси хвостовым блоком, тогда как сама ракетная и головная части боеприпаса сохраняют статичное положение. Это обеспечивает стабильную связь со спутниковым наведением ГЛОНАСС, что, в свою очередь, повышает точность поражения цели в 15 – 20 раз в сравнении со снарядами РСЗО «Смерч».

14.Обязательно следует упомянуть новинки концерна «Автоматика», входящего в систему «Ростеха», разработанные для борьбы с вражескими БПЛА.

На среди экспонатов «Автоматики» – переносной комплекс противодействия дронам «Бастион», модернизированный «Купол-ПРО», а также автоматизированная передвижная система противодействия «Рубеж».

«Рубеж» может устанавливаться на открытых площадках, включая крыши зданий или сооружений, имеет большой радиус действия по обнаружению и противодействию (ТТХ комплекса закрыты). «Бастион» – компактный комплекс среднего радиуса действия. Системы борьбы с БПЛА могут работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Разработчик не ограничился показом оборудования в павильоне, а в живую продемонстрировал, как происходит обнаружение и идентификация БПЛА, а также примеры их радиоэлектронного подавления.

«Купол-ПРО» воздействует на дроны на ограниченной площади, накрывая территорию своеобразным защитным колпаком. Он обладает небольшим радиусом действия (до 2,5 км), но при этом максимально мобилен.

Свой вариант подавления работы дронов показала «Росэлектроника». Представленный ею мобильный комплекс «Атака-DBS» блокирует каналы связи и спутниковой навигации беспилотников. Под действием комплекса дрон теряет связь с пультом управления связь и в зависимости от выбранного алгоритма либо совершает аварийную посадку, либо возвращается в точку запуска. Время реакции системы составляет 0,1 секунды.

Ещё одной системой борьбы с беспилотниками стал лазерный комплекс «Рать» на базе грузовика КАМАЗ, умеющий ослеплять и повреждать электронное оборудование разведывательных БПЛА.

15.Поражающий воображение циклолёт для десанта, существующий пока что в виде беспилотника массой 60 кг, но, по словам конструкторов, к 2024 году обещающий принять форму полноразмерной машины, способной перевезти по воздуху шесть человек.

На февраль 2021 года назначены лётные испытания, на которых циклолёт должен подтвердить заявленные характеристики. Если результаты будут успешны, конструкторы циклолёта перейдут к разработке большой машины.

От разнообразия выставленных образцов военной техники и вооружений у посетителей разбегались глаза. Достойных упоминания экспонатов было великое множество.

Это и подводный буксировщик водолазов-разведчиков «Спрут», разработанный по заказу ВМФ РФ, и модель малой субмарины для обороны побережья «Сервал» (П-750Б), версия автомата А-19 под натовский патрон 5,56, «умное» ружьё «Ультима», спортивный пистолет «Аспид» и компактный, скрытого ношения «Полоз» для российских правоохранителей, бесшумный ПСС-2 для спецназа и даже экзоскелет для армии, разработанный НИИ механики МГУ им. Ломоносова.

экзоскелет

новый бесшумный пистолет спецназа ПСС-2

“умное” охотничье ружьё “Ультима” от концерна “Калашников”

буксировщик военных водолазов “Спрут”

талисман выставки – расписанный под гжель танк Т-54/55

Организаторы выставки могут законно гордиться. По её павильонам и выставочным площадкам с разинутыми варежками ходила делегация НАТО, сворачивая шеи от любопытства и неистово фотографируя изделия российских кулибиных.

Следует подчеркнуть, что иностранцы осаждали экспозицию химико-биологических НИИ Минобороны РФ, против которых власти США недавно объявили санкции в связи с нелепыми обвинениями в разработке биологического и химического оружия массового уничтожения.

Ежу понятно, что санкции носят главным образом политический характер: в России уже очень давно не разрабатывается и не производится химическое и биологическое оружие (в отличие от США с союзниками), а главной целью заокеанских махинаторов является нанесение ущерба российской фармацевтике и конкурентное преимущество для американских разработчиков вакцин неэкономическими методами.

Иностранных заказчиков в первую очередь интересовала вакцина «Спутник V» от COVID-19, разработанная совместными усилиями лабораторий Центра им. Гамалеи РАН, ГосНИИОХТ, НИИ № 33 и НИИ № 48.

Уже известно, что на выставке «Армия 2020» Минобороны РФ заключила 41 контракт на закупку новых образцов вооружений, ремонт и модернизацию военной техники на общую сумму в 1,36 трлн рублей.

С иностранными партнёрами планируется подписать контракты на сумму в несколько сот миллионов долларов, причём часть сделок уже заключена, включая поставку второй партии ЗРК С-400 в Турцию. То есть, с «изолентой» для России КПД усилий США не приводит к ожидаемым результатам: российское вооружение и техника продолжают оставаться интересным и конкурентоспособным продуктом на международном рынке, а санкции совершенно не отпугивают потенциальных иностранных покупателей.

Ещё один полезный эффект от ежегодной выставки «Армия» – наглядное доказательство «гегемону», что Россия идёт своим путём, не ввязываясь в разорительную гонку вооружений. Свой путь в данном случае – комплекс асимметричных мер, когда, вместо паритета вооружений, перед Вооружёнными силами РФ ставится задача нанесение неприемлемого ущерба противнику, основой вооружений становятся системы оборонительного назначения, а национальный ВПК ориентируется на производство передовых боевых систем по умеренной цене с возможностью заработка на иностранных заказах.

При том, что предприятия российской оборонки являются локомотивом индустрии высоких технологий и главным игроком на внутреннем рынке России, охватывая 40% объёма гражданского производства.