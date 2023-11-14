Армия России готовит бандеровцам сюрприз под Купянском – Алёхин

Владимир Гладков.  
14.11.2023 22:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 972
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


Российская армия нанесла комплексные удары по логистическим цепочкам ВСУ на купянском направлении, что может говорить о подготовке к наступательным действиям.

Об этом в эфире интернет-канала партии «Справедливая Россия – за правду» заявил руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, полковник в отставке Геннадий Алёхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия нанесла комплексные удары по логистическим цепочкам ВСУ на купянском направлении, что может...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Я недавно связывался с ребятами на купянском направлении – вполне возможно, мы там готовим противнику какой-то сюрприз. А то, что он не удержит левобережье Купянска – в этом уже мало кто сомневается.

За последние несколько дней – Харьков, Купянск и белгородское приграничье – были с нашей стороны нанесены мощные огневые удары по противнику. Пригород Харькова, Купянск, Богодухов, Люботин – это мы разбиваем всю логистическую цепь противника.

Учебные центры, нацбаты, склады, ремонтные мастерские – мы нарушаем эту всю логистику. А это уже немаловажно. Нарушение логистики на этом направлении позволит нам отсечь приток техники, боеприпасов, материально-технических средств», – сказал полковник.

«Это всё говорит о том, что на Купянском направлении стоит ожидать активных наступательных действий с нашей стороны. Агломерация Купянск-Изюм-Балаклея – это важный плацдарм для дальнейшего наращивания активных наступательных действий», – добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть