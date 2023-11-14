Армия России готовит бандеровцам сюрприз под Купянском – Алёхин

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Российская армия нанесла комплексные удары по логистическим цепочкам ВСУ на купянском направлении, что может говорить о подготовке к наступательным действиям.

Об этом в эфире интернет-канала партии «Справедливая Россия – за правду» заявил руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, полковник в отставке Геннадий Алёхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я недавно связывался с ребятами на купянском направлении – вполне возможно, мы там готовим противнику какой-то сюрприз. А то, что он не удержит левобережье Купянска – в этом уже мало кто сомневается. За последние несколько дней – Харьков, Купянск и белгородское приграничье – были с нашей стороны нанесены мощные огневые удары по противнику. Пригород Харькова, Купянск, Богодухов, Люботин – это мы разбиваем всю логистическую цепь противника. Учебные центры, нацбаты, склады, ремонтные мастерские – мы нарушаем эту всю логистику. А это уже немаловажно. Нарушение логистики на этом направлении позволит нам отсечь приток техники, боеприпасов, материально-технических средств», – сказал полковник.

«Это всё говорит о том, что на Купянском направлении стоит ожидать активных наступательных действий с нашей стороны. Агломерация Купянск-Изюм-Балаклея – это важный плацдарм для дальнейшего наращивания активных наступательных действий», – добавил он.