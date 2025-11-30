Атака ВСУ на нефтепровод Казахстана: Глупостью Зеленского удивлены даже иноагенты

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

МИД Казахстана почти сутки выжидал, прежде чем отреагировать на вчерашнюю атаку украинских морских беспилотников на причал для погрузки казахской нефти под Новороссийском.

Сегодня представитель казахского МИДа Айбек Смадияров назвал актом агрессии нападение ВСУ на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который экспортирует 80% казахской нефти.

«Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем», – сказал Смадияров.

В результате вчерашней атаки одно из выносных причальных устройств (ВПУ-2) морского терминала получило значительные повреждения и дальнейшей эксплуатации не подлежит. Погрузка на терминале была прекращена, а танкеры увели за пределы акватории. Попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло.

Это уже третья атака ВСУ на объекты КТК в России. Ранее были атакованы нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» и поврежден административный офис КТК в Новороссийске. ВПУ-2 раньше также подвергался атакам украинских беспилотников.

В октябре Украина атаковала объект прямо на территории Казахстана. Беспилотник влетел в нефтепровод Аксай-КТК в Западно-Казахстанской области, хотя первоначально СМИ связывали инцидент с запуском дрона диверсантами по соседним регионам России.

Тогда Минобороны Казахстана подчеркнуло, что дрон упал «далеко от густонаселенных районов», не нанес ущерба, и назвало БПЛА «неизвестным», хотя на одном из обломков была украинская надпись «не чипати».

На все эти случаи в Казахстане предпочитали не реагировать. Однако на этот раз был нанесен настолько серьезный ущерб, что пришлось экстренно активизировать план по перенаправлению нефти на альтернативные маршруты.

Украинский политолог Юрий Романенко (объявлен в розыск в РФ за призывы убивать российских журналистов на Донбассе) даёт понять, что Киев не остановится:

«Казахстану выгодно торговать с Россией и зарабатывать на перепродаже в Россию, Казахстан таким образом усиливает Россию. Потому Украине невыгодно, чтоб Казахстан использовал российские порты, поскольку это вредит нашим интересам. Потому Казахстану остается в этой ситуации нести издержки своей связи с Россией».

Политолог-иноагент Александр Дубнов удивлен глупостью украинцев.

«Целенаправленно атаковать безэкипажными катерами терминалы Каспийского трубопроводного консорциума(КТК) – все равно, что стрелять себе в ногу или, если хотите, заниматься внешнеполитическим членовредительством… Если Киев готов к потере Астаны в качестве равноудаленного от воюющих между Россией и Украиной государства, то флаг ему в руки. Но глупость же…», – пишет Дубнов.

Казахский аналитик нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов предлагает отозвать посла Казахстана из Украины и прекратить дипломатические отношения, а также предъявить претензии за нанесенный ущерб.

«Уничтожение одной из трёх ВПУ, безусловно, приведет к снижению экспорта и добычи нефти в Казахстане. Это потери в $470 млн в месяц. Однако, здравствуйте, проукраинские казахстанские деятели», – написал в своем Байдильдинов тгк.

Российский обозреватель Юрий Баранчик напоминает: