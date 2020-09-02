Азаров: Лукашенко и Янукович постоянно предавали друг друга

02.09.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сразу же после переворота на Украине принял майданную власть в 2014 году.

Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После государственного переворота Лукашенко ведь признал Турчинова, он его принял. И не просто признал. Он организовал поставки жизненно необходимых горюче-смазочных материалов. И сотрудничал по полной программе с Порошенко, и много политических реверансов сделал в сторону этого режима, который не соответствовал ни легитимности, ни национальным интересам», – сказал Азаров.

Однако он признал, что при президентстве Виктора Януковича Украина так же предавала Лукашенко. К примеру, его не пригласили на 25-летие чернобыльской трагедии, потому что боялись: «последний диктатор Европы» распугает приглашенных спонсоров.

«Лукашенко обиделся, и эта обида очень мешала нам сотрудничество», – сказал Азаров.

При этом он похвалился, что в 2011 году отказался подписывать от имени Украины заявление Вышеградской группы в осуждение процесса выборов в Белоруссии.

Он считает, что нынешний украинский президент Владимир Зеленский поступил неправильно, поддержав санкции Запада против Белоруссии.

«Ведь есть чувство элементарного партнерства. Если тебе так идут навстречу, наверное, ты, Зеленский, должен подумать, прежде чем слушать всякие указивки от твоих кураторов», – сказал Азаров.