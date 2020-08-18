«Бабарико, Цепкало, Тихановский – доверенные лица Путина» – экс-разведчик КГБ

18.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

В белорусском майдане, в отличие от украинского, нет никакого вмешательства Запада, а есть внутреннее противостояние представителей Кремля в лице оппозиции и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил сбежавший в США сокурсник президента РФ Владимира Путина, экс-разведчик КГБ Юрий Швец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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