18.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Запад, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Бабарико, Цепкало, Тихановский – доверенные лица Путина» – экс-разведчик КГБ


В белорусском майдане, в отличие от украинского, нет никакого вмешательства Запада, а есть внутреннее противостояние представителей Кремля в лице оппозиции и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил сбежавший в США сокурсник президента РФ Владимира Путина, экс-разведчик КГБ Юрий Швец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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