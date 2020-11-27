27.11.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Украина
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«Байден – наш шанс для деоккупации Крыма» – украинская дипломатия


Избрание Джо Байдена новым президентом США – это шанс для Украины, чтобы утраченные в 2014 году территории.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замглавы администрации президента, экс-заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Елисеева, украинская власть должна развивать отношения с новой администрацией США, в том числе в военном плане для получения вооружений и введения дополнительных санкций против России.

«Это шанс, который мы должны обязательно использовать. Это шанс, который должен значительно облегчить нашу работу как на внутреннем фронте, в частности это касается углубления демократических реформ, борьбы с коррупцией, а эту тему Байден знает как никто.

И, конечно, это шанс на то, чтобы дать достойный отпор российской агрессии и принести мир на Донбасс, деоккупировать Крым, завершить российскую оккупацию Крыма. Эти цели очень важны с точки зрения нашего сотрудничества, потому мы ожидаем, что США будут и дальше усиливать санкции против России как нарушителя норм международного права», – заявил Елисеев.


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