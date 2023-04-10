«Байден умрет. Нужно заключать мир с русскими» – киевский профессор

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В скором времени президент США сменится, и Вашингтон прекратит финансовую и военную поддержку Украины, без которой Киев не сможет продолжать войну.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил профессор журналистики Никита Василенко, отец главреда антироссийского пропагандистского портала «Левый берег» Сони Кошкиной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«А что могут сказать США? США могут сказать только одно: «Воюйте дальше, мы вам дали деньги на войну». Но в плане обыденного сознания – дают денег, пока есть нынешний президент. Нынешнему президенту 80 лет, он умрёт», – сказал Василенко.

«И на его смену придёт Трамп, который исповедует прямо противоположные взгляды. Он антиукраинец. И денег он нам не даст. А если он нам не даст денег, не даст вооружения – за счёт чего мы будем воевать? Поэтому я считаю, что надо заключать мир с русскими. На наших условиях, естественно», – подытожил журналист.