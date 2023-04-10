«Байден умрет. Нужно заключать мир с русскими» – киевский профессор

Вадим Москаленко.  
10.04.2023 12:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


В скором времени президент США сменится, и Вашингтон прекратит финансовую и военную поддержку Украины, без которой Киев не сможет продолжать войну.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил профессор журналистики Никита Василенко, отец главреда антироссийского пропагандистского портала «Левый берег» Сони Кошкиной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В скором времени президент США сменится, и Вашингтон прекратит финансовую и военную поддержку Украины,...

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«А что могут сказать США? США могут сказать только одно: «Воюйте дальше, мы вам дали деньги на войну». Но в плане обыденного сознания – дают денег, пока есть нынешний президент. Нынешнему президенту 80 лет, он умрёт», – сказал Василенко.

«И на его смену придёт Трамп, который исповедует прямо противоположные взгляды. Он антиукраинец. И денег он нам не даст. А если он нам не даст денег, не даст вооружения – за счёт чего мы будем воевать?

Поэтому я считаю, что надо заключать мир с русскими. На наших условиях, естественно», – подытожил журналист.

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