«Бегает с автоматом и стреляет в собственный народ»: У Порошенко требуют присоединиться к санкциям против Лукашенко

01.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Владимир Зеленский должен прекратить отмалчиваться по ситуации в Белоруссии и выступить с жестким осуждением действий Александра Лукашенко, примкнув к другим «цивилизованным странам».

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявили депутаты фракции Порошенко «Европейская солидарность», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страна двух майданов, благодаря которым, в том числе и действующий президент, и действующее монобольшинство смогли прийти к власти на Украине, сегодня не способна заявить чёткую позицию по поводу нелегитимности избрания Лукашенко и поддержать белорусское общество. Хотя, это, может быть, и понятно, эта власть была не на майдане, а на корпоративах в России», – заявила Иванна Климпуш-Цинцадзе

Ее поддержал другой порошенковец – Алексей Гончаренко. Он потребовал начала расследования с целью наказания виновных в срыве операции по захвату российских бойцов ЧВК – бывших участников ополчения Донбасса.

«Где в повестке дня Временная следственная комиссия по «вагнеровцам»? Чрезвычайно важный вопрос, который сегодня волнует страну, – про то, что произошло предательство на наивысшем уровне в руководстве государстве. Где Временная комиссия, проект которой было подан? Где проект постановления про Беларусь, который был внесён межфракционным объединением «За демократическую Беларусь» и предусматривает непризнание выборов в Беларуси?» – сказал депутат.

«Весь мир уже отреагировал, есть решение польского и литовского Сейма, Евпропарламента, решение Европейского Союза. Уже вводятся санкции против Лукашенко, который бегает с автоматом и стреляет в собственный народ, бегает по президентскому дворцу. И только Украина молчит, которая является наиближайшим соседом Беларуси, и для нас это вопрос национальной безопасности, что там происходит. В то время, когда Лукашенко сдаёт страну Путину. Где решение по Беларуси? Мы требуем внесение в повестку дня рассмотрения», – добавил Гончаренко.