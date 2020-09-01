Беломайдан – это «Болотная», которую Лукашенко прикопает в лесу

01.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Белорусский майдан вырождается в карнавал, присущий захлебнувшимся в 2010-х протестам на Болотной площади, и ему уготован очень мрачный финал.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в розыск пропагандист запрещенного в РФ Меджлиса, либерал Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вообще, протест в Беларуси, к сожалению, идёт по российскому сценарию 2011-2012 годов. Мне кажется, он приведёт даже к более плохим последствиям, чем в русском рейхе. С самого начала стратегически я понимал, что революция в Беларуси не может победить по одной простой причине, что рядом существует Россия.

Путин никогда Беларусь не отпустит, не даст ей оторваться от России. Он готов пойти, пойдёт и идёт на любые меры. То есть, в принципе, я в победу белорусской революции не верил ни минуты, тут нет вины белорусов, это надо принять как данность.

Второе – сам протест. Я видел, как протестующие идут по тротуару и останавливаются на красный свет, машин нет, они ждут. У многих это вызывало умиление, что белорусы такой европейский народ, что даже на демонстрациях они останавливаются на красный свет, а я понял, что всё… что протест обречён на политическую русификацию.

Если протестующий народ идёт сносить диктатора, останавливаясь на красный свет и идя по тротуару, то никогда этот диктатор не будет снесён», – заявил Муждабаев.

«Лукашенко немного испугался, но потом пришёл в себя и понял, что такими методами ему ничего не угрожает. Лукашенко себя чувствует прекрасно, он получил публичные гарантии Путина.

Сначала Путин признал выборы, и уже тогда я сказал, что он будет биться, потому что русский фюрер не ошибается. А теперь, когда фюреришка съездил к большому фюреру, получил публичную гарантию введения войск, если загорится хоть одна машина.

Белорусы, которые живут в русском информационном поле, услышали угрозу, и это одна из причин того, что протесты сходят на нет, превращаются в гуляния, в танцы, сегодня видел фокстрот перед омоновцами – в общем, абсолютная Россия, Болотная площадь, «ОкупайАбай» – объяснил пропагандист.

При этом он добавил, что готовятся массовые зачистки актива протестующих.

«Люди, которые снимают всё на видео, «тихари», хорошо, что снимают… Во-первых, вы снимаете героев, которые активно участвуют, во-вторых, это будет доказательством в судах преступлений режима – можно было бы всё это так представить, но, на самом деле, будет всё гораздо хуже.

Ничего хорошего, что вас снимают на видео, и никакого кайфа нет. Потому что сейчас Лукашенко полностью соутвердил программу действий с Путиным, всё уже под Кремлём, самодеятельность Лукашенко закончилась.

Сейчас эти протесты совсем жёстким образом не подавляются по причине того, что они выявляют всех активных. Они сейчас всех снимут, зафотографируют, всех этих людей с гитарой перед омоновцами, всех, кто пытается драться или хамят омоновцам – они сейчас составляют списки.

Потом они составят список из тысячи-двух людей, разобьют их по подразделениям и начнут вывозить их в лес закапывать. Я не шучу, и в Белоруссии такой опыт есть, я думаю, Лукашенко уверен, что он эффективен, потому что всегда помогало.

Кто-то успеет бежать, кого-то посадят на нешуточные сроки. То есть, сейчас идёт подготовка к зачистке», – предупредил Муждабаев.