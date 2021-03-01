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01.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Скандал, Сюжет дня, Украина
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Беломайдан огрызнулся на Украину: За 7 лет не вернули себе ни Крым, ни Донбасс!

Новости Украины

Украина не имеет права на высокомерный тон в отношении Беломайдана.

Об этом на youtube-канале «Беларусь за перемены» заявил советник самопрозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы  Тихановской Франак Вячорка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы, конечно, нас поучают. Мол, если бы так издевались над нами, мы бы уже показали кузькину мать. Но они за 7 лет не вернули себе ни Крым, ни Донбасс, ни на каплю не продвинулись. Такое шапкозакидательство не присуще белорусам, но белорусы хотя бы рационально оценивают свои силы», – сказал Вячорка.

Он также намекнул, что на Украине после «революции гидности» царит бардак, которого в Белоруссии в случае победы оппозиции, якобы, не будет.

«Мы хотя и проходим это немножко дольше, чем украинцы, но переходный период и восстановление страны и государственности будет попроще. Это в характере белорусов – хладнокровно, спокойно бороться, а потом и работать.

Мы, может, не имеем этих лишних эмоций, не выходим радикально с «коктейлями Молотова», но мы работаем над построением своей страны – спокойно и рационально. Украинцы уже семь лет, как победили в своей революции, но продолжают бороться с коррупцией.

У нас, я думаю, таких проблем не будет. Белорусы честные, порядочные, нас называют восточно-европейскими немцами. Это наша суперсила. Не надо белорусов учить агрессии. Эта законопослушность нам еще поможет много раз», – сказал Вячорка.

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