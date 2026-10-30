Американский аналитик: «К сожалению, русские многому научились на Украине»
Россия приобрела серьезный опыт и значительно улучшила свои возможности в ходе ударов по Украине.
Об этом в эфире подкаста The Long Game заявил американский военный аналитик Майкл Кофман, оказывающий поддержку киевскому режиму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Стратегическую бомбардировочную кампанию Россия вела с самого начала, но всерьез она началась осенью 2022 года. Если вы все помните, тогда все выглядело иначе, и у русских, честно говоря, не было ни средств, ни опыта для проведения ударной кампании такого типа. К сожалению, за последние четыре года они не только научились этому, но и значительно нарастили производство баллистических ракет, крылатых ракет, новых типов легких крылатых ракет и односторонних ударных беспилотников. И производство односторонних ударных беспилотников выросло в геометрической прогрессии», – сказал Кофман.
Он добавил, что многие не осознают, что русские очень быстро перешли от поршневых дронов к БПЛА с реактивными двигателями, по сути, представляющие собой малые крылатые ракеты.
«Если посмотреть на приблизительное распределение, может быть, от 7,5 до 8 тысяч ударов в месяц. Около 30% – это ложные цели. 30% – это традиционные беспилотники с пропеллерами типа «Герань-2», которые сбиваются примерно в 90% случаев. Но оставшиеся 40% — это реактивные дроны, у которых показатель перехвата составляет 60%. Это кажется хорошим, но, честно говоря, учитывая цифры, которые они производят, это не так уж и здорово. Это означает, что они способны попасть по тысячам целей», – сокрушается эксперт.
По его словам, серьезной проблемой для Украины стали удары по железнодорожному транспорту. Он объясняет, почему это имеет значение.
«В Украину нельзя прилететь самолетом. Поэтому большая часть транзита осуществляется поездом. Поезда — самый эффективный способ перевозки товаров и людей. У Украины очень развитая железнодорожная сеть. Честно говоря, даже во время войны украинские поезда ходили по расписанию чаще, чем немецкие поезда в наши дни. И да, это довольно хорошо функционирующая железнодорожная система, учитывая все. И если вы понимаете, что Россия пытается не только изолировать Украину и перехватить украинское судоходство, порты Дуная, порт Одессы, но и атаковать поезда. Это растущая проблема», – заявил Кофман.
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