Россия приобрела серьезный опыт и значительно улучшила свои возможности в ходе ударов по Украине.

Об этом в эфире подкаста The Long Game заявил американский военный аналитик Майкл Кофман, оказывающий поддержку киевскому режиму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стратегическую бомбардировочную кампанию Россия вела с самого начала, но всерьез она началась осенью 2022 года. Если вы все помните, тогда все выглядело иначе, и у русских, честно говоря, не было ни средств, ни опыта для проведения ударной кампании такого типа. К сожалению, за последние четыре года они не только научились этому, но и значительно нарастили производство баллистических ракет, крылатых ракет, новых типов легких крылатых ракет и односторонних ударных беспилотников. И производство односторонних ударных беспилотников выросло в геометрической прогрессии», – сказал Кофман.

Он добавил, что многие не осознают, что русские очень быстро перешли от поршневых дронов к БПЛА с реактивными двигателями, по сути, представляющие собой малые крылатые ракеты.

«Если посмотреть на приблизительное распределение, может быть, от 7,5 до 8 тысяч ударов в месяц. Около 30% – это ложные цели. 30% – это традиционные беспилотники с пропеллерами типа «Герань-2», которые сбиваются примерно в 90% случаев. Но оставшиеся 40% — это реактивные дроны, у которых показатель перехвата составляет 60%. Это кажется хорошим, но, честно говоря, учитывая цифры, которые они производят, это не так уж и здорово. Это означает, что они способны попасть по тысячам целей», – сокрушается эксперт.

По его словам, серьезной проблемой для Украины стали удары по железнодорожному транспорту. Он объясняет, почему это имеет значение.