Крупнейшая атака на Молдову: Хакеры украли личные данные трети населения
В Молдове разгорелся громкий скандал из-за крупнейшей кибератаки на государственные цифровые сервисы. Хакеры украли личные сведения 750 тысяч человек – трети населения страны. У злоумышленников оказались паспортные данные и фотографии, информация о членах семьи, бизнесе, автотранспорте, соцпособиях, номера банковских счетов IBAN, история платежей через систему MPay, сведения о задолженностях по налогам. Пока в соцсетях говорят, что базы данных «тупо продали», премьер-министр Василий Тофан заявил о возможном следе иностранных государств и уже отправил в отставку главу Агентства электронного правительства НиколетуКоломеец.
Киберинцидент вскрыл уязвимость молдавской цифровой инфраструктуры. Очевидно, что утечка таких масштабов – не простой технический сбой. Ситуацию комментирует «ПолитНавигатору» политолог Александр Кориненко.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Учитывая масштабы и время проведения атаки, кому она может быть выгодна? Почему парламентские слушания по этой проблеме решено провести в закрытом режиме?
У нас правительство любит рассказывать о цифровизации, европейских стандартах и современных технологиях. Но вот простой вопрос: если государство не может защитить личные данные собственных граждан, то в чем конкретно заключается этот цифровой успех?
Прежде, чем рассказывать о происках иностранных спецслужб, неплохо бы разобраться в собственном хозяйстве. Внешнее вмешательство возможно, но оно не отменяет главного вопроса: почему наши системы оказались уязвимыми?
Закрытые слушания могут быть оправданы вопросами безопасности. Но, если чиновники собираются спрятаться за закрытыми дверями и отделаться дежурными заявлениями, это уже совсем другая история. Государственная тайна – не индульгенция для государственной безответственности.
Есть ли данные о том, что утечка уже нанесла политический или финансовый ущерб гражданам и организациям?
Сегодня человек может даже не знать, что его данные уже используют мошенники. Завтра ему позвонят, назовут имя родственника, расскажут подробности о выплатах и убедят перевести деньги. И кто будет отвечать, если он потеряет свои сбережения?
Пока нельзя говорить о массовых финансовых потерях как об установленном факте. Но сама утечка уже подрывает доверие к государству.
Правительство хочет, чтобы граждане доверяли ему все больше данных, но сначала пусть объяснит, почему не сумело защитить те, которые уже получило.
Насколько существующая система кибербезопасности Молдовы соответствует стандартам ЕС?
Законы можно принимать хоть каждый месяц. Только хакерам от количества законов ни холодно, ни жарко. Важен результат: насколько защищены системы, кто следит за безопасностью и что происходит, когда защита дает сбой.
Помощь ЕС и иностранных специалистов необходима. Но нельзя каждый раз ждать, пока кто-то придет и наведет порядок у нас дома.
И самое неприятное здесь даже не сама атака. От атак не застрахована ни одна страна. Настоящий провал, когда государство годами рассказывает о своей модернизации, а граждане в итоге вынуждены спрашивать, кому вообще можно доверять свои данные.
Теперь хочется увидеть не очередную пресс-конференцию, не поиск удобного виноватого и не разговоры о внешних угрозах. Хочется узнать, кто допустил произошедшее и понесет ли кто-нибудь реальную ответственность.
Чиновники могут потерять должность. А граждане рискуют потерять деньги, личную безопасность и доверие к собственному государству. И это, пожалуй, самая дорогая цена безответственности.
English version :: Читать на английском Крупнейшая атака на Молдову: Хакеры украли личные данные трети населения