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В Молдове разгорелся громкий скандал из-за крупнейшей кибератаки на государственные цифровые сервисы. Хакеры украли личные сведения 750 тысяч человек – трети населения страны. У злоумышленников оказались паспортные данные и фотографии, информация о членах семьи, бизнесе, автотранспорте, соцпособиях, номера банковских счетов IBAN, история платежей через систему MPay, сведения о задолженностях по налогам. Пока в соцсетях говорят, что базы данных «тупо продали», премьер-министр Василий Тофан заявил о возможном следе иностранных государств и уже отправил в отставку главу Агентства электронного правительства НиколетуКоломеец.

Киберинцидент вскрыл уязвимость молдавской цифровой инфраструктуры. Очевидно, что утечка таких масштабов – не простой технический сбой. Ситуацию комментирует «ПолитНавигатору» политолог Александр Кориненко.

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Учитывая масштабы и время проведения атаки, кому она может быть выгодна? Почему парламентские слушания по этой проблеме решено провести в закрытом режиме?

У нас правительство любит рассказывать о цифровизации, европейских стандартах и современных технологиях. Но вот простой вопрос: если государство не может защитить личные данные собственных граждан, то в чем конкретно заключается этот цифровой успех? Прежде, чем рассказывать о происках иностранных спецслужб, неплохо бы разобраться в собственном хозяйстве. Внешнее вмешательство возможно, но оно не отменяет главного вопроса: почему наши системы оказались уязвимыми? Закрытые слушания могут быть оправданы вопросами безопасности. Но, если чиновники собираются спрятаться за закрытыми дверями и отделаться дежурными заявлениями, это уже совсем другая история. Государственная тайна – не индульгенция для государственной безответственности.

Есть ли данные о том, что утечка уже нанесла политический или финансовый ущерб гражданам и организациям?

Сегодня человек может даже не знать, что его данные уже используют мошенники. Завтра ему позвонят, назовут имя родственника, расскажут подробности о выплатах и убедят перевести деньги. И кто будет отвечать, если он потеряет свои сбережения? Пока нельзя говорить о массовых финансовых потерях как об установленном факте. Но сама утечка уже подрывает доверие к государству. Правительство хочет, чтобы граждане доверяли ему все больше данных, но сначала пусть объяснит, почему не сумело защитить те, которые уже получило.

Насколько существующая система кибербезопасности Молдовы соответствует стандартам ЕС?