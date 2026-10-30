Россия еще не «распаковывала» свой основной военный резерв, – Ширяев
Российская армия располагает дополнительным резервом для усиления группировки на фронте, причем задействовать его можно без объявления новой мобилизации. Речь идет о призывниках, которых, по мнению либерального военного эксперта Валерия Ширяева, можно привлекать к противовоздушной обороне российских городов и формированию мобильных огневых групп.
Об этом он рассказал в эфире канала-иноагента «Редакция», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Такой подход, считает Ширяев, мог бы высвободить контрактников, которые сейчас выполняют задачи вне зоны СВО.
«Есть возможность у российского командования опереться на призывников. Дело в том, что внутри РФ призывник обязан, согласно приносимой присяге, выступить на защиту родной земли. Поэтому все, что касается организации ПВО внутри городов России, — в принципе, никто не запрещает взять призывников в мобильные огневые группы и так далее безо всяких контрактов.
Это еще резерв, который впереди, еще даже и не приступали к его исчерпанию. То есть все, что может разгрузить армию на фронте, то есть эти люди, которые сейчас за деньги на контракт пришли внутри России, могут уйти на фронт, а их заменить обычные призывники. Вот этот резерв — да, есть», — подчеркнул Ширяев.
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