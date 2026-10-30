Лидер британской партии: «Наши люди замерзают и голодают ради киевского воришки Зеленского. До конца осталось 996 дней»

Игорь Шкапа.  
30.10.2026 17:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 747
 
Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика коллапса


Финансовые ресурсы ЕС, необходимые для продолжения украинской войны, истощаются.

Об этом в своем видеоблоге заявил лидер Рабочей партии Великобритании, депутат парламента семи созывов Джордж Галлоуэй, исключенный в 2003 году из Лейбористской партии за осуждение агрессии против Ирака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Финансовые ресурсы ЕС, необходимые для продолжения украинской войны, истощаются. Об этом в своем видеоблоге...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Правительства стран ЕС, которые раньше считались незыблемыми, теперь сопротивляются требованию о дополнительных выплатах 150 миллиардов евро, которые Зеленский озвучил своим партнерам всего два дня назад. Все, кроме Великобритании, разумеется.

У нас тут случился «день бюджета». Точнее, «день бюджета» для всех, кроме самих британцев: еще 10 миллиардов фунтов стерлингов из опустевшей английской казны — киевскому воришке.

Как выразился британский министр финансов Джон Хили, мы «сделали ему приятное». Подумаешь, какая «небольшая» цена для британского налогоплательщика — снова «сделать ему приятное». И это 10 миллиардов в дополнение к тем трем миллиардам в год, которые мы обязались выплачивать в течение следующих 100 лет. И это не считая тех 9 миллиардов, которые мы пообещали выделить дополнительно всего неделю или две назад», – сказал Галлоуэй.

По его словам, «в Англии творится какое-то безумие», а «люди начинают дрожать от холода на пороге суровой зимы», учитывая, что топливо для котельных за пять лет выросло в цене в четыре раза.

«Британских налогоплательщиков буквально обескровливает лейбористское правительство, которое призвало граждан запасаться консервами. Прямо о касках они не говорили, но подразумевали именно их, ведь «воинственный» лидер Уэсли Стритинг — этот «лавандовый» министр обороны — предупредил нас, что через тысячу дней Великобритания будет в состоянии войны. Он выразился совершенно ясно. А было это четыре дня назад. Значит, до начала новой мировой войны осталось 996 дней», – подчеркнул политик.

Он обратил внимание, что сегодня в Великобритании в очереди в продовольственные банки (пункты бесплатной раздачи еды) стоит больше людей, чем в очереди в «Макдоналдс».

«Эта жажда войны со стороны так называемого «лейбористского» правительства станет причиной его краха», – считает Галлоуэй.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Лидер британской партии: «Наши люди замерзают и голодают ради киевского воришки Зеленского. До конца осталось 996 дней»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора