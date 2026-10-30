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Финансовые ресурсы ЕС, необходимые для продолжения украинской войны, истощаются.

Об этом в своем видеоблоге заявил лидер Рабочей партии Великобритании, депутат парламента семи созывов Джордж Галлоуэй, исключенный в 2003 году из Лейбористской партии за осуждение агрессии против Ирака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правительства стран ЕС, которые раньше считались незыблемыми, теперь сопротивляются требованию о дополнительных выплатах 150 миллиардов евро, которые Зеленский озвучил своим партнерам всего два дня назад. Все, кроме Великобритании, разумеется. У нас тут случился «день бюджета». Точнее, «день бюджета» для всех, кроме самих британцев: еще 10 миллиардов фунтов стерлингов из опустевшей английской казны — киевскому воришке. Как выразился британский министр финансов Джон Хили, мы «сделали ему приятное». Подумаешь, какая «небольшая» цена для британского налогоплательщика — снова «сделать ему приятное». И это 10 миллиардов в дополнение к тем трем миллиардам в год, которые мы обязались выплачивать в течение следующих 100 лет. И это не считая тех 9 миллиардов, которые мы пообещали выделить дополнительно всего неделю или две назад», – сказал Галлоуэй.

По его словам, «в Англии творится какое-то безумие», а «люди начинают дрожать от холода на пороге суровой зимы», учитывая, что топливо для котельных за пять лет выросло в цене в четыре раза.

«Британских налогоплательщиков буквально обескровливает лейбористское правительство, которое призвало граждан запасаться консервами. Прямо о касках они не говорили, но подразумевали именно их, ведь «воинственный» лидер Уэсли Стритинг — этот «лавандовый» министр обороны — предупредил нас, что через тысячу дней Великобритания будет в состоянии войны. Он выразился совершенно ясно. А было это четыре дня назад. Значит, до начала новой мировой войны осталось 996 дней», – подчеркнул политик.

Он обратил внимание, что сегодня в Великобритании в очереди в продовольственные банки (пункты бесплатной раздачи еды) стоит больше людей, чем в очереди в «Макдоналдс».