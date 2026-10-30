Европа совершила сэпукку и лишила себя места за столом переговоров – Пискорский

Анатолий Лапин.  
30.10.2026 16:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина


Европы сегодня нет за столом переговоров по Украине, как и в контексте будущего мироустройства, которое будут решать США, Россия и Китай, потому что она совершила ритуальное самоубийство.

Об этом в эфире видеоблога «Wbrew Cenzurze» заявил польский политолог Матеуш Пискорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Европы сегодня нет за столом переговоров по Украине, как и в контексте будущего мироустройства,...

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«Дело не только в территориальном контроле. Все три правительства видят возможность укрепления экономических связей. Для США и Китая самое важное – определить будущие цепочки поставок товаров и технологические платформы, а для России еще один фактор, а именно ископаемое топливо.

Все три страны являются ключевыми игроками в следующей космической гонке, как в коммерческой, так и в военной сфере. Если эти три государства начнут сотрудничать в ущерб Европе и остальному миру, природа геополитики изменится коренным образом», – сказал он.

«Десять лет назад идея многополярности основывалась на признании США, Китая и Европейского Союза тремя важнейшими блоками. Как же Брюссель оказался на месте Москвы?

Ну, в том смысле, что Европа совершила политическое, геополитическое и геоэкономическое сэппуку (харакири). За последние несколько лет она совершила сэппуку и над собой, и над нами, своими жителями.

И сегодня Европа не сидит за столом переговоров не потому, что кто-то решил, что ей там не место, а потому что она сама себя устранила, не имея никакого потенциала. Так что да, Москва ценой крови, огромного количества пролитой крови в этой войне фактически заняла место Европы, которая совершила самоликвидацию по собственной глупости», – заявил Пискорский.

С ним согласился политолог Томаш Янковский, по мнению которого европейские элиты продолжают использовать засаленные лозунги, которые уже потеряли актуальность:

«Они все еще цепляются за тезис о том, что мы должны победить эту Россию, дать Украине право вступить в Европейский Союз. Они держатся за тезисы, которые уже давно устарели. И все это время, ну, чем дольше это длится, тем менее серьезно к ним относятся на мировой арене».

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