Львовский историк: «Это не демократия, ребята! Зеленский выстроил для нацистов диктатуру»

Игорь Шкапа.  
30.10.2026 16:12
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинские неонацисты не намерены отказываться от вечной войны, которая позволяет им быть у власти.

Об этом в беседе с экс-советником по экономическим вопросам в посольстве Британии в Москве Иэном Праудом заявила бежавшая в США львовский историк Марта Гавришко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские неонацисты не намерены отказываться от вечной войны, которая позволяет им быть у власти....

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Гавришко считает, что украинский диктатор Владимир Зеленский боится поставить свою подпись под соглашением о мире.

«Потому что понимает, что его убьют все эти радикалы, которые являются фанатиками. И теперь эти радикалы говорят, что все переговоры — это капитуляция. Поэтому все дипломатические усилия они называют капитуляцией. […] У нас проблемы с неонацистами и крайне правыми, и они сейчас так могущественны благодаря ЦРУ, MI6 и другим службам безопасности, благодаря оружию НАТО, благодаря деньгам ЕС, их тысячи, десятки тысяч, они закалены в тяжелых боях и хотят сохранить свою власть.

А чтобы сохранить власть, им нужна война. Бесконечная, вечная война. Почему? Потому что в этой войне они — звезды», – говорит нетипичная галичанка.

По ее словам, западные разведки нанимают украинских наци для грязной работы на Ближнем Востоке, а те в свою очередь помогают наркокартелям получать боевой опыт.

Она жалуется, что на Украине невозможно свергнуть власть в результате протестов, поскольку недовольных сразу же объявляют агентами Кремля.

«Люди просто заложники всей этой ситуации. Когда я слышу мантру о демократии в Украине, это не демократия, ребята. Зеленский построил диктатуру, военную диктатуру, используя деньги, защиту и поддержку западных стран. Это ужасно», – резюмировала Гавришко.

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