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Любой здравомыслящий человек понимает абсурдность страшилок британских властей о России.

Об этом в своем видеоблоге заявил лидер Рабочей партии Великобритании, депутат парламента семи созывов Джордж Галлоуэй, исключенный в 2003 году из Лейбористской партии за осуждение агрессии против Ирака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мир готов к беспрецедентному деловому сотрудничеству с Россией, чья экономика стремительно растет, в то время как наши собственные экономики погрязли в трясине. Вот такие у нас лидеры — просто идиоты», – сказал Галлоуэй.

Он считает глупостью страшилки, что русские собираются напасть на Британию.

«Сама мысль о том, что кто-то захотел бы управлять Великобританией, взять на себя решение её экономических, социальных и культурных проблем, просто абсурдна. В остальном мире это вызывает лишь смех. Тем не менее, лейбористское правительство попыталось — и, возможно, в какой-то мере преуспело — убедить людей в том, что Россия только и думает о том, как им навредить. Да России до них вообще дела нет! Будущее — за Евразией. Будущее — за Россией, Китаем, Вьетнамом, Индонезией, Индией, Ираном, странами БРИКС, Шанхайской организацией сотрудничества. Именно там — будущее. Именно там уже восходит солнце», – уверен политик.

Но настоящими идиотами он называет своих соотечественников, которые терпят правительство, «готовое вредит собственному народу и собственной экономике ради какой-то безумной имперской авантюры, которая была обречена с самого начала».

Уничижительно британец высказался и о европейском истеблишменте.