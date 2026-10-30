«Аграрная сверхдержава»: Работники разбежались, цены на хлеб растут

Вадим Москаленко.  
30.10.2026 11:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1242
 
Дзен, Сельское хозяйство, Украина


Из-за дефицита зерна, электроэнергии и рабочих рук на Украине сильно подорожает хлеб.

 Об этом на канале «NewsRoom» заявил бывший депутат украинского парламента Тарас Черновол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за дефицита зерна, электроэнергии и рабочих рук на Украине сильно подорожает хлеб.  Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Один из руководителей Зерновой ассоциации Украины сказал, что у нас скоро хлеб подорожает. И одна из причин – дефицит зерна. Ключевая причина – это рост цен на электроэнергию», – напомнил Черновол.

«Вторая причина – это резкое падение количества рабочих рук. Просто дико не хватает. Люди разбежались, попрятались от ТЦК, которые их запугали. Либо их уже забрали. А те, кто готов работать, пенсионеры или инвалиды, они требуют двойную зарплату, и другие вещи.

Ну и третье – на Украине может возникнуть дефицит зерна», – добавил экс-депутат.

Напомним, накануне на Украине резко подорожал картофель – в три раза всего за неделю, что говорит о полном провале «аграрной сверхдержавы».

Метки:

English version :: Читать на английском «Аграрная сверхдержава»: Работники разбежались, цены на хлеб растут

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора