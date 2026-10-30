«Аграрная сверхдержава»: Работники разбежались, цены на хлеб растут
Из-за дефицита зерна, электроэнергии и рабочих рук на Украине сильно подорожает хлеб.
Об этом на канале «NewsRoom» заявил бывший депутат украинского парламента Тарас Черновол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Один из руководителей Зерновой ассоциации Украины сказал, что у нас скоро хлеб подорожает. И одна из причин – дефицит зерна. Ключевая причина – это рост цен на электроэнергию», – напомнил Черновол.
«Вторая причина – это резкое падение количества рабочих рук. Просто дико не хватает. Люди разбежались, попрятались от ТЦК, которые их запугали. Либо их уже забрали. А те, кто готов работать, пенсионеры или инвалиды, они требуют двойную зарплату, и другие вещи.
Ну и третье – на Украине может возникнуть дефицит зерна», – добавил экс-депутат.
Напомним, накануне на Украине резко подорожал картофель – в три раза всего за неделю, что говорит о полном провале «аграрной сверхдержавы».
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