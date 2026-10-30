Генерал ВСУ: Госпитали забиты больными с туберкулёзом и сифилисом
ТЦК и полицаи целенаправленно ловят больных и инвалидов.
Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Довольно часто военно-врачебная комиссия закрывает глаза реальные проблемы тех, кто проходит эту комиссию. Призывают с онкологией, с туберкулёзом, с сифилисом, с расчётом на то, что война расставит все точки над «i», и проведёт естественной отбор.
Возможно, так не во всех ТЦК, но во многих. И на это закрывают глаза, никакой ответственности не будет, потому что действующая власть не может сама пилить сук, на котором достаточно прочно сидит», – сказал Кривонос.
«А такие манипуляции позволяют де-юре выполнять цифры по призыву. А де-факто получается, что большинство таких людей или не доезжают до фронта, или ложатся в госпиталь.
И большая часть нагрузки на украинские военные госпитали – это не раненные, а лечения тех, кто вот так попал в ВСУ. Мы сами себе убиваем бюджет, потому что мы им лечим, а потом ещё и платим денежное вознаграждение», – возмущался он.
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