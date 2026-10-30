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Молдова оказывает Украине всевозможную «братскую» помощь, а вот Киев готов поставлять Кишиневу газ по рыночной цене без каких-либо скидок.

Об этом сообщает телеканал TV6 Moldova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете рассказывается, что Украина поставила Молдове тестовую партию газа в объеме два миллиона кубометров из своих «излишков».

«Мы ведем переговоры с коллегами из Киева, чтобы найти способ получить доступ к тому газу, что у них есть, который приобрела Украина и который там сейчас хранится. Речь идёт о рыночных ценах, конечно», – подтвердил министр энергетики Дорен Джунгиету.

Авторы сюжета при этом обвиняют Украину в неблагодарности, ведь Молдова оказывает большую поддержку Киеву во время его войны с Россией:

«И молдавская, и украинская стороны упорно преподносят возможные закупки природного газа у Украины по рыночным ценам как помощь Молдове от соседней страны в кризисный период. В итоге Украина получает возможность заработать на экспорте, а за диверсификацию поставок опять заплатят молдавские потребители. При этом, отказываясь уступать в цене на газ своему, как говорят в Киеве, естественному и верному союзнику, Украина не стесняется регулярно требовать от Молдовы всевозможных уступок. Так, с 1 октября этого года наша страна предоставила Украине скидку в плате за транзит в объёме 90%. А в ходе визита в Киев премьер-министр Василия Тофана и его украинский коллега Сергей Корецкий попросил продлить на 2027 год действующую скидку в 50% на железнодорожный транзит украинских грузов, включая зерно. И молдавская сторона склонна сохранить эту льготу, хотя это повлияет на доходы государственного бюджета».

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