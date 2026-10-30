Американский писатель: «Мы попытались загнать Путина в угол. Он решил ударить первым»
США спровоцировали Россию начать военную операцию на Украине.
Об этом в эфире программы Dilemma Podcast заявил американский антивоенный писатель Скотт Хортон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Байден, Виктория Нуланд и [директор ЦРУ] Джон Бреннан свергли там [на Украине] правительство в 2014 году. Обама отправил Джона Бреннана прямиком в Киев с требованием начать войну в выходные 12 апреля 2014 года.
Они развязали гражданскую войну и атаковали жителей восточных регионов, которые отказались признавать власть новой хунты.
Примечательно, что в восточных областях уже была запланирована масштабная встреча — как раз на следующий день после переворота. Она была назначена заранее.
То есть, законно избранные представители народа собрались, чтобы заявить: мы не признаем власть новой хунты. И тогда Джон Бреннан сказал: «Убейте их. Атакуйте их за то, что они отказались признать власть правительства, которое мы свергли совершенно незаконным путем», – описывает ситуацию Хортон.
По его словам, Америка просто «прибрала Украину к рукам и взяла её под свой контроль».
При этом он добавил, что не считает решение России начать СВО правильным.
«Но я утверждаю, что Америка определенно спровоцировала этот конфликт — и вина здесь на 49,9% лежит на США. На Вашингтоне, который загнал Россию в угол и вынудил сделать выбор: вступить в войну с Украиной сейчас или позже, когда она будет гораздо лучше вооружена, и воевать станет намного сложнее.
Раз уж так, то, может, лучше сейчас? И пусть никому — ни одной из сторон — не нравится мое сравнение, мне, честно говоря, все равно — плевать на всех вас! Мое мнение таково: Америка, по сути, загнала Россию в угол, из которого не было бы выхода.
Но знаете что? Путин — человек жесткий, и он из тех, кто не станет ждать, пока его окончательно припрут к стенке, прежде чем нанести удар. Он может ударить первым – просто потому, что оказался прижат к стене. А зачем вы вообще полезли к нему, загоняя его в угол?» – возмущается Хортон.
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