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США спровоцировали Россию начать военную операцию на Украине.

Об этом в эфире программы Dilemma Podcast заявил американский антивоенный писатель Скотт Хортон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Байден, Виктория Нуланд и [директор ЦРУ] Джон Бреннан свергли там [на Украине] правительство в 2014 году. Обама отправил Джона Бреннана прямиком в Киев с требованием начать войну в выходные 12 апреля 2014 года. Они развязали гражданскую войну и атаковали жителей восточных регионов, которые отказались признавать власть новой хунты. Примечательно, что в восточных областях уже была запланирована масштабная встреча — как раз на следующий день после переворота. Она была назначена заранее. То есть, законно избранные представители народа собрались, чтобы заявить: мы не признаем власть новой хунты. И тогда Джон Бреннан сказал: «Убейте их. Атакуйте их за то, что они отказались признать власть правительства, которое мы свергли совершенно незаконным путем», – описывает ситуацию Хортон.

По его словам, Америка просто «прибрала Украину к рукам и взяла её под свой контроль».

При этом он добавил, что не считает решение России начать СВО правильным.