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Верховная Рада, которая уже несколько лет назад должна была переизбрать свой состав, но заседает под предлогом военного положения, потребовала от мира не признавать новый состав Госдумы.

Такое обращение к Европарламенту, ООН и прочим структурам было единогласно (250 голосами) принято на заседании, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко объяснил: документ имеет целью в первую очередь подгадить российским парламентариям и дипломатам, которые будут работать в ООН.

«Обращение содержит важный призыв не признавать результаты так называемых выборов, легитимность Госдумы РФ девятого созыва, её депутатов, их полномочий в парламентских делегациях РФ, и не допускать последних к участию в деятельности международных и межпарламентских организаций, ассамблей и других представительных органов как таковых, не имеющих надлежащего демократического мандата», – сказал Мережко.

Еще один самозванец – депутат Ярослав Юрчишин потребовал также вести санкции против политиков, баллотировавшихся в новых регионах РФ.

«Хочу отметить нашу делегацию в ПАСЕ, которая уже добилась непризнания этих выборов и призвала мир не признавать эти выборы. Со своей стороны, я подал запрос в СБУ, поскольку по меньшей мере 11 так называемых депутатов так называемой Государственной Думы были избраны в округах, которые находятся на территории Украины, которая временно оккупирована. Только трое из этих представителей сейчас под санкциями на Украине. И мы обратились к нашим европейским партнерам для того, чтобы принять санкции против них на общеевропейском, общезападном уровне», – вещал депутат.

Ни один из парламентариев не высказался против, и не вспомнил, что им ещё вроде как предстоит вести переговоры с депутатами «непризнанной» Госдумы. В ходе голосования не оказалось даже воздержавшихся: все 250 присутствующих проголосовали «за».