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Силы безопасности Косово (СБК) получили ещё 20 немецких военных грузовиков. Поставка состоялась через несколько дней после объявления об увеличении численности личного состава СБК и выделения миллиарда евро на закупки оружия и боеприпасов для этого незаконного вооружённого формирования.

Как известно, согласно Резолюции СБ ООН 1244 властям в Приштине запрещено создание вооружённых сил, однако албанские сепаратисты при поддержке НАТО уже много лет нарушают это требование международного сообщества, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Премьер-министр Республики Косово» Альбин Курти 29 октября объявил о поставке еще 20 немецких военных грузовиков: двенадцати Mercedes-Benz Unimog (4х4) и восьми Rheinmetall (8х8). Курти также анонсировал новые поставки военной техники из Германии в 2027 году.

Курти подчеркнул, что модернизация вооруженных сил подразумевает не только приобретение вооружения и боевой техники, но и развитие мощностей, необходимых для транспортной, снабженческой и оперативной деятельности.

«Современная армия обладает не только вооружением и боевой техникой, но и возможностями, которые позволяют ей эффективно передвигаться, снабжать и действовать», – сказал он.

По его словам, эти инвестиции являются частью решимости укрепить обороноспособность «Республики Косово» в соответствии со стандартами НАТО.

На прошлой неделе на церемонии присяги 515 новых боевиков СБК Альбин Курти заявил, что во время его предыдущего премьерского мандата личный состав этого формирования увеличился на 3220 человек, то есть более чем вдвое, а оборонный бюджет «Республики Косово» вырос втрое.

По его словам, стоимость закупок оружия и военной техники для СБК на сегодняшний день превысила 430 миллионов евро, и пообещал в ближайшие годы потратить на это ещё миллиард евро. Курти пообещал, что до конца года в Косово будет запущен оружейный завод, который начнёт выпуск патронов калибра 5,56 и 7,62 мм.

Как известно, согласно Резолюции СБ ООН 1244 (1999) автономный край Косово и Метохия (КиМ) является неотъемлемой частью Сербии, хотя он физически отторгнут от Сербии албанскими сепаратистами, опирающимися на военный контингент НАТО (KFOR).

Резолюция 1244 также определяет, что де-факто властям в Приштине запрещено создавать вооружённые силы (армию). Даже в «Конституции Республики Косово» указаны лишь СБК, и попытка изменить эту норму в 2018 году была безуспешной, поскольку для этого необходима поддержка депутатов «парламента Республики Косово», представляющих сербское меньшинство края.

Несмотря на это, в 2018 году власти в Приштине приняли поддержанный странами НАТО пакет законов, который предусматривает трансформацию СБК в полноценную армию на протяжении 10 лет. Тогда же было создано «Министерство обороны Республики Косово». К числу наиболее значимых партнеров в оснащении, финансировании, обучении и развитии военного потенциала СБК относятся США, Турция, Германия, Великобритания и Хорватия.

Подразделения СБК ныне дислоцированы почти по всей территории КиМ, кроме северной части края. Согласно меморандуму, подписанному в 2013 году Приштиной и силами НАТО, для введения СБК на север КиМ требуется предварительное разрешение командующего KFOR.

Альбин Курти ранее неоднократно заявлял, что настанет день, когда Силы безопасности Косово будет развёрнуты и на севере, но это произойдет в сотрудничестве с НАТО.