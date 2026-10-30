Украине придется закупать все более дорогие беспилотники за рубежом, тогда как основные компетенции и финансовые потоки от их производства будут оставаться в Европе. При этом российский военно-промышленный комплекс имеет больше возможностей снижать себестоимость вооружений за счет масштабирования производства.

Об этом заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев в эфире канала-иноагента «Редакция», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Россия, Украина и европейские страны вступают в этап, когда содержание армий и производство вооружений становятся значительно дороже. Одним из главных вызовов для обеих сторон конфликта становится переход на реактивные беспилотники, которые сложнее перехватывать мобильным огневым группам.

«Мы стоим – и Россия, и Украина, и Европа – перед новым этапом. Резко дорожает производство оружия, содержание армии и снабжение армии… Надо понять, что вот эта Алабуга, она же перестраивается под гораздо более дорогие беспилотники, под реактивные. И у Украины стоит тот же самый абсолютно вопрос. Им кровь из носа надо переходить на реактивные беспилотники, которые не сбиваются вот этими мобильными огневыми группами, а это дороже, причем существенно дороже. И если Россия, российский ВПК, имеет возможность масштабировать производство, уменьшая тем самым себестоимость, а контролирует хоть немного ее, то Украине это сделать гораздо сложнее», — пояснил Ширяев.

Однако главная проблема Киева, по оценке эксперта, заключается не только в стоимости новых беспилотников, а и в отсутствии собственной производственной базы. Даже при использовании сопоставимых по характеристикам комплектующих украинская сторона вынуждена опираться на зарубежных поставщиков, а значительная часть производства переносится в Европу.

«Если «Герань-5» и вот этот украинский дрон сейчас используют, в общем, схожие по стоимости и по самым характеристикам малогабаритные турбореактивные двигатели, — только украинцы ставят тайваньские, а российские ВПК ставят китайские. Но украинцы еще перешли на установку чешских двигателей. Это все существенно дороже все равно того, что было. Главное — нет производства на территории Украины, не получится дешево. Основная часть производства вот этих более уже сложных «реактивов», фактически крылатых ракет, упрощенных, удешевленных крылатых, она в Европе, то есть деньги остаются в Европе. Во-первых, деньги остаются в Европе, налоги с них в Украину не приходят, и в дальнейшем все компетенции и все остальное останется в Европе. Это сознательная политика европейских стран, и она правильная с точки зрения стратегии», — заявил эксперт.

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