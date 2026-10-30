Страны Европы должны нанести России максимальный ущерб, чтобы удорожить проведение СВО на Украине.

Об этом, выступая в ходе заседания Норвежского атлантического комитета, заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самая очевидная вещь, которую мы, конечно же, должны предпринять, – это поддержать Украину. Если вы хотите быть уверены, что в остальной Европе не будет войны, сделайте так, чтобы Украина добилась успеха…

Следующая вещь, которая является наиболее очевидной, и вы, конечно, уже упомянули об одной из них, это перевозка этих кораблей теневого флота. Российская нефть и газ идут прямо через Балтийское море и Датский пролив, прямо мимо вас, прямо мимо восьми стран НАТО и ЕС!

И, конечно, такое же количество идет через Черное море, прямо мимо Румынии, Болгарии и Турции. Я уверен, что если бы кто-нибудь в этом зале был экспертом по морскому праву, вы бы сказали: «Генерал, вы, очевидно, служите в пехоте, вы не знаете, о чем говорите, тут много сложностей, вы не можете просто захватить чей-то корабль и конфисковать его». Даже я это знаю…», – бесновался американец.