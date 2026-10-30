«Не теряя времени!» – американский генерал требует от Европы нанести России максимальный ущерб
Страны Европы должны нанести России максимальный ущерб, чтобы удорожить проведение СВО на Украине.
Об этом, выступая в ходе заседания Норвежского атлантического комитета, заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Самая очевидная вещь, которую мы, конечно же, должны предпринять, – это поддержать Украину. Если вы хотите быть уверены, что в остальной Европе не будет войны, сделайте так, чтобы Украина добилась успеха…
Следующая вещь, которая является наиболее очевидной, и вы, конечно, уже упомянули об одной из них, это перевозка этих кораблей теневого флота. Российская нефть и газ идут прямо через Балтийское море и Датский пролив, прямо мимо вас, прямо мимо восьми стран НАТО и ЕС!
И, конечно, такое же количество идет через Черное море, прямо мимо Румынии, Болгарии и Турции. Я уверен, что если бы кто-нибудь в этом зале был экспертом по морскому праву, вы бы сказали: «Генерал, вы, очевидно, служите в пехоте, вы не знаете, о чем говорите, тут много сложностей, вы не можете просто захватить чей-то корабль и конфисковать его». Даже я это знаю…», – бесновался американец.
«Но все это грозит экологическими катастрофами. Если произойдет какой-нибудь несчастный случай, это может произойти. Так что останавливайте каждый из них, проверяйте соблюдение всех необходимых мер безопасности, убедитесь, что они застрахованы, – большинство из них таковыми не являются», – заявил Ходжес.
Генерал также в очередной раз призвал к конфискации российских активов, замороженных в западных банках:
«В европейских банках находится более 200 миллиардов евро российских денег. Все внимание сосредоточено не только на 120 или около того российских денег в банках Бельгии. Но и в других европейских банках много российских денег. Я не могу поверить, что мы не можем каким-то образом придумать, как использовать эти деньги, чтобы помочь заплатить за Украину».
Также Ходжес предлагает терроризировать российских послов по любому поводу:
«Нет ничего хуже, чем быть вызванным министром иностранных дел или премьер-министром страны для того, чтобы получить выговор. Я думаю, что каждый раз, когда в какой-либо стране что-то происходит, следует требовать присутствия российского посла, чтобы его публично обвинили в подобных вещах».
Кроме того, генерал призвал передать Украине еще больше западных средств ПВО, а также разрешить ей бить вглубь России западными ракетами:
«Следующее, что мы бы назвали, – это средство нанесения ударов на большую дальность. 1500-2000 километров. Их штаб-квартиры, их центры обработки данных, все, что позволяет им продолжать делать то, что они делают».
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