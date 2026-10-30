Воронка войны: Кто и зачем режет торговые ниточки между Европой и Китаем

Алексей Муратов.  
30.10.2026 13:54
  (Мск) , Донецк
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Авторская колонка, Ближний Восток, Дзен, ЕС, Китай, Политика, Россия, США


Наверное каждый сегодня видит как воронка войны на Ближнем Востоке затягивает всё больше государств. Обратите внимание, что всё началось в конце февраля 2026 года, когда сначала Израиль, а потом Соединённые Штаты атаковали Иран. Дальше — по накатанной: Иран закрывает Ормузский пролив, затем уже руками якобы проиранских хуситов перекрывают Баб-эль-Мандебский пролив. А сегодня речь уже идёт о Египте и о том, что будет, если он вступит в войну. Ведь тогда беспилотники и ракеты могут ударить по инфраструктуре Суэцкого канала — и разрезать торговые ниточки, связывающие Азию и Европу. Точнее — Китай и Европейский Союз.

Об этом в авторской колонке рассказывает руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

Наверное каждый сегодня видит как воронка войны на Ближнем Востоке затягивает всё больше государств....

Итак, почему это так важно для глобалистов. Соединённые Штаты продают в Европу товаров и услуг меньше, чем европейцы продают в США. Значит, Европа получает из Америки деньги.

А у Европы и Китая ситуация обратная: Китай экспортирует в Европу больше, чем Европа в Китай. Получается, что американские деньги приходят в Европу, а дальше через Европу транзитом идут в Китай. То есть, США сами оплачивают рост того, с кем они борются.

Нужно положить этому конец и разрезать торговые ниточки.

Пошлины Трампа — это грубая, медленная и не всегда успешная версия. Нужно перекрыть транспортные артерии между Китаем и ЕС, сделать их дорогими, неудобными и рискованными. Тогда товарооборот будет снижаться сам собой. Ведь, в конце концов, деньги текут туда, где удобно и выгодно, а не туда, где дорого, сложно и можно всё потерять.

Почему хуситы бьют по Саудовской Аравии, но не по ОАЭ. Теперь обратите внимание на логику происходящего. Есть два соседних государства — Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты. Хуситы стреляют по Саудовской Аравии и практически не наносят ударов по ОАЭ.

Вы скажете: так правильно, ведь Саудовская Аравия поддерживает правительство Йемена и является врагом хуситов. Но здесь, как говорится, есть нюансы.

На территории Йемена есть несколько центров власти: центральное правительство, которое поддерживает Саудовская Аравия; силы, которые поддерживают ОАЭ; хуситы; и районы, которые контролируют запрещённые в России структуры ИГИЛ. Но несмотря на такое обилие разрозненных властей, хуситы почему-то стреляют только по саудитам. Почему?

Причина первая: Саудовская Аравия — крупнейшая нефтедобывающая страна региона и один из крупнейших поставщиков нефти в Китай, на втором месте после России. А, поскольку Китай нужно лишить не только рынка сбыта, но и полезных ископаемых, удары наносятся по Саудовской Аравии.

Причина вторая и самая очевидная: Саудовская Аравия заключила договор с Китаем о поставках нефти за юани. А это – уже выход на совершенно иной уровень. По мнению глобалистов, доллар, и только доллар должен быть нефтедолларом. Не должно быть никакого нефтеюаня или нефтерубля. И поэтому публичную порку устраивают Саудовской Аравии, которая нарушила фундаментальное правило. А ОАЭ пока рядом и в очень благополучной ситуации.

Однако это не значит, что Эмиратам не достанется. Американцы и глобалисты обязательно будут сдувать весь этот арабский регион. Поэтому Эмиратам, боюсь, тоже достанется. Просто ситуация будет развиваться иначе.

Как это работает. Война и перекрытие проливов гонят вверх цены на нефть и газ. Капиталы бегут в «безопасные гавани» — казначейские облигации США и индексные фонды всё той же «Большой тройки» (BlackRock, Vanguard и State Street). Европейская промышленность теряет конкурентоспособность, заводы закрываются, активы дешевеют.

И тогда BlackRock, Vanguard и State Street скупают их по бросовым ценам. Пока политики спорят, кто первый нажмёт кнопку, фонды подсчитывают прибыль. Война для них — не трагедия, а бизнес-план. Каждый новый залп повышает стоимость их портфелей.

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