Наверное каждый сегодня видит как воронка войны на Ближнем Востоке затягивает всё больше государств. Обратите внимание, что всё началось в конце февраля 2026 года, когда сначала Израиль, а потом Соединённые Штаты атаковали Иран. Дальше — по накатанной: Иран закрывает Ормузский пролив, затем уже руками якобы проиранских хуситов перекрывают Баб-эль-Мандебский пролив. А сегодня речь уже идёт о Египте и о том, что будет, если он вступит в войну. Ведь тогда беспилотники и ракеты могут ударить по инфраструктуре Суэцкого канала — и разрезать торговые ниточки, связывающие Азию и Европу. Точнее — Китай и Европейский Союз.

Об этом в авторской колонке рассказывает руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

Итак, почему это так важно для глобалистов. Соединённые Штаты продают в Европу товаров и услуг меньше, чем европейцы продают в США. Значит, Европа получает из Америки деньги.

А у Европы и Китая ситуация обратная: Китай экспортирует в Европу больше, чем Европа в Китай. Получается, что американские деньги приходят в Европу, а дальше через Европу транзитом идут в Китай. То есть, США сами оплачивают рост того, с кем они борются.

Нужно положить этому конец и разрезать торговые ниточки.

Пошлины Трампа — это грубая, медленная и не всегда успешная версия. Нужно перекрыть транспортные артерии между Китаем и ЕС, сделать их дорогими, неудобными и рискованными. Тогда товарооборот будет снижаться сам собой. Ведь, в конце концов, деньги текут туда, где удобно и выгодно, а не туда, где дорого, сложно и можно всё потерять.

Почему хуситы бьют по Саудовской Аравии, но не по ОАЭ. Теперь обратите внимание на логику происходящего. Есть два соседних государства — Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты. Хуситы стреляют по Саудовской Аравии и практически не наносят ударов по ОАЭ.

Вы скажете: так правильно, ведь Саудовская Аравия поддерживает правительство Йемена и является врагом хуситов. Но здесь, как говорится, есть нюансы.

На территории Йемена есть несколько центров власти: центральное правительство, которое поддерживает Саудовская Аравия; силы, которые поддерживают ОАЭ; хуситы; и районы, которые контролируют запрещённые в России структуры ИГИЛ. Но несмотря на такое обилие разрозненных властей, хуситы почему-то стреляют только по саудитам. Почему?

Причина первая: Саудовская Аравия — крупнейшая нефтедобывающая страна региона и один из крупнейших поставщиков нефти в Китай, на втором месте после России. А, поскольку Китай нужно лишить не только рынка сбыта, но и полезных ископаемых, удары наносятся по Саудовской Аравии.

Причина вторая и самая очевидная: Саудовская Аравия заключила договор с Китаем о поставках нефти за юани. А это – уже выход на совершенно иной уровень. По мнению глобалистов, доллар, и только доллар должен быть нефтедолларом. Не должно быть никакого нефтеюаня или нефтерубля. И поэтому публичную порку устраивают Саудовской Аравии, которая нарушила фундаментальное правило. А ОАЭ пока рядом и в очень благополучной ситуации.

Однако это не значит, что Эмиратам не достанется. Американцы и глобалисты обязательно будут сдувать весь этот арабский регион. Поэтому Эмиратам, боюсь, тоже достанется. Просто ситуация будет развиваться иначе.

Как это работает. Война и перекрытие проливов гонят вверх цены на нефть и газ. Капиталы бегут в «безопасные гавани» — казначейские облигации США и индексные фонды всё той же «Большой тройки» (BlackRock, Vanguard и State Street). Европейская промышленность теряет конкурентоспособность, заводы закрываются, активы дешевеют.

И тогда BlackRock, Vanguard и State Street скупают их по бросовым ценам. Пока политики спорят, кто первый нажмёт кнопку, фонды подсчитывают прибыль. Война для них — не трагедия, а бизнес-план. Каждый новый залп повышает стоимость их портфелей.