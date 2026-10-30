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Расходы на финансирование Украины резко увеличиваются еще и потому, что киевские, а также европейские чиновники, наживающиеся на войне, почуяли угрозу скорого завершения конфликта. А потому пытаются «срубить» как можно больше денег в последний момент.

Об этом в эфире видеоблога «WbrewCenzurze» заявил польский политолог Матеуш Пискорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Расходы на войну растут по мере того, как усиливается страх, что война может закончиться довольно скоро, что ее конец уже не за горами. Мы неоднократно доказывали вам фактами, в основном взятыми из украинских источников, что эта война является двигателем черного рынка украинской экономики, то есть коррупции. Расходы на войну должны расти, потому что некоторые представители экономической и политической элиты Украины понимают, что эта война может закончиться. Они боятся ее окончания. А ведь вся экономика или значительная ее часть в Украине сегодня держится на этом самом черном рынке, где можно разными способами наживаться. Я также не уверен, что чиновники Евросоюза в этом не участвуют, но у них действительно возникла большая проблема. Во-первых, потому что правительства Словакии, Чехии и Венгрии уже отказались от финансирования», – заявил Пискорский.

«Но, подождите, польское правительство не отказалось. Польское правительство уверяет, что будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, – возразил его коллега Томаш Янковский.

«Поддерживать будет не правительство, а вы, наши дорогие зрители», – подчеркнул Пискорский.

«Ну, мы все будем поддерживать против нашей воли», – резюмировал Янковский.

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