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Украина сознательно била по транспорту с продовольствием для жителей города Алешки в Херсонской области.

Об этом в беседе с экс-советником по экономическим вопросам в посольстве Британии в Москве Иэном Праудом заявила бежавшая в США львовский историк Марта Гавришко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире затронули тему объявленного в этом районе перемирия для вывоза мирных жителей.

«Насколько я понимаю, поведение украинской стороны в этом случае было очень похоже на поведение солдат ЦАХАЛ в случае с Газой, потому что в их представлении это был своего рода расчет предотвратить доставку продовольствия в Алешки. Потому что это продовольствие будет распределено «не только среди местного гражданского населения, но и среди российских военных». Вот почему давайте предотвратим попадание всего продовольствия и медикаментов в этот город, как это сделал ЦАХАЛ в Газе», – объяснила Гавришко логику действий ВСУ.

Гавришко обратила внимание: супруга президента США Мелания Трамп, по инициативе которой было достигнуто перемирие, написала, что нужно будет уважать мнение жителей города, которые решат выехать в Россию.

При этом беглая галичанка считает, что для киевского режима крайне важно перевезти этих людей на Украину, чтобы вытянуть из них рассказы о ненависти к русским, о желании уничтожить Россию и так далее.