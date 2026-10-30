Львовский историк: «Желающих выехать на Украину жителей Алешек отправят на фронт»

Игорь Шкапа.  
30.10.2026 12:52
  (Мск) , Киев
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Война, геноцид, Дзен, Россия, Украина, Херсон


Украина сознательно била по транспорту с продовольствием для жителей города Алешки в Херсонской области.

Об этом в беседе с экс-советником по экономическим вопросам в посольстве Британии в Москве Иэном Праудом  заявила бежавшая в США львовский историк Марта Гавришко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина сознательно била по транспорту с продовольствием для жителей города Алешки в Херсонской области....

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В эфире затронули тему объявленного в этом районе перемирия для вывоза мирных жителей.

«Насколько я понимаю, поведение украинской стороны в этом случае было очень похоже на поведение солдат ЦАХАЛ в случае с Газой, потому что в их представлении это был своего рода расчет предотвратить доставку продовольствия в Алешки. Потому что это продовольствие будет распределено «не только среди местного гражданского населения, но и среди российских военных». Вот почему давайте предотвратим попадание всего продовольствия и медикаментов в этот город, как это сделал ЦАХАЛ в Газе», – объяснила Гавришко логику действий ВСУ.

Гавришко обратила внимание: супруга президента США Мелания Трамп, по инициативе которой было достигнуто перемирие, написала, что нужно будет уважать мнение жителей города, которые решат выехать в Россию.

При этом беглая галичанка считает, что для киевского режима крайне важно перевезти этих людей на Украину, чтобы вытянуть из них рассказы о ненависти к русским, о желании уничтожить Россию и так далее.

«Но можете ли вы представить, что, например, мужчины призывного возраста вернутся в Украину? Я не могу себе представить. Возможно, у некоторых из них будут суицидальные мысли, потому что их немедленно призовут в украинскую армию.

И давайте не забывать, что Россия до сих пор держит свои границы открытыми. Поэтому, когда их переселят на территорию России, они смогут поехать в любую страну Европы. Они могут поехать куда угодно и остаться в России.

Но, если они поедут в Украину, это ловушка. Это ловушка, потому что Украина превращается в тюрьму для мужчин под открытым небом. Это концлагерь для мужчин», – резюмировала Гавришко.

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