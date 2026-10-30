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Российские военные испытывают новые боеприпасы для поражения конструкций мостов, а следующим этапом может стать создание более мощных боевых частей, способных повреждать несущие элементы вантовых переправ.

Об этом заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев в эфире канала-иноагента «Редакция», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, недавние удары по линиям электропередачи и вантам Южного моста в Киеве были испытанием нового типа боеприпаса для беспилотников «Герань». Однако первые результаты, как утверждает Ширяев, показали недостаточную мощность примененной боевой части.

«Был налет на линии электропередач. Однозначно это была проба пера. Была применена «Герань» со специальным боеприпасом, который выстреливает не кумулятивной струей, а кумулятивным потоком, как бы щель такая. Этот кумулятивный поток может перерубать провода толстые, мы видели, как вышка рушится от такого. И совершенно четко стало понятно, что этого боеприпаса недостаточно, он маломощный. Потому что, когда они атаковали ванты Южного моста в Киеве, стало видно по фотографиям, что они потрепались чуть-чуть, но в целом выдержали этот удар», — рассказал Ширяев.

Эксперт предполагает, что нынешние испытания могут оказаться лишь подготовкой к более серьезным ударам:

«К бабке не ходи, сейчас на полигонах или в лабораториях идет разработка мощного кумулятивного боеприпаса для более мощных боеголовок дешевых крылатых ракет, которые будут перерубать, в том числе, и ванты мостов. По источникам с кафедры мостостроения, я знаю, что для вантового моста в Киеве достаточно перерубить 7–8 вант, чтобы остановить движение. Он не обрушится, но возникнет угроза – и движение будет остановлено. То есть не надо обрубать все — достаточно просто ухудшить качество конструкции».

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