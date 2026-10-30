Точность ударов по киевским мостам пора направить на пограничные переходы из стран НАТО – Сладков

Максим Столяров.  
30.10.2026 14:03
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Дефицит снарядов и дронов у ВСУ на фронте ещё не ощущается. Но украинская сторона уже вынуждена расходовать боеприпасы «с колёс», без возможности накопления впрок для боевых действий.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дефицит снарядов и дронов у ВСУ на фронте ещё не ощущается. Но украинская сторона...

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«Мы демонстрируем точность. У нас нынче попадание по Южному мосту: четыре улетело, четыре прилетело, четыре дырки в мосту — это неплохой результат. То есть, ракеты уже попадают, а это значит,  что подключается космос – идёт корректировка, это высокая точность.

Думаю, эта же точность пригодится нам при ударах по западным переходам из стран НАТО на Украину», – сказал Сладков.

Однако он добавил, что пока на фронте желаемых результатов не наблюдается.

«Снижение интенсивности беспилотных систем противника на линии соприкосновения? Пока оно высокое. А это что значит? Склады мы раздолбили, а деньги-то уже заплачены.  Теперь подвозят и применяют боеприпасы и беспилотники – с колёс. Сколько подвозят, сразу столько и расходуют ВСУ по нам.

Это уже не то, чем затарилась Украина на долгие месяцы войны, и свои возможности они будут применять, несмотря на какие-то советы, рекомендации, приказы Запада. Нет. А тут у них быстро всё закончится, если они сразу не будут слушаться [западных хозяев]. Это важно», – подчеркнул военкор.

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English version :: Читать на английском Точность ударов по киевским мостам пора направить на пограничные переходы из стран НАТО – Сладков

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