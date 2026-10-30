Кокаинист Зеленский – главное препятствие для установления мира на Украине. У Дональда Трампа есть шансы «дожать» Киев, хотя он слишком поздно приступил к реализации своих обещаний прекратить войну.

Об этом в эфире видеоблога норвежского политолога Гленна Дизена заявил бывший глава аппарата госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Вилкерсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Трамп будет гнуть свою линию, какой бы она ни была, я думаю, он делает то, что должен был сделать сразу после инаугурации, — то, что обещал сделать. Можно сказать, что он делает это не в самых благоприятных обстоятельствах, но тем не менее он это делает. Он делает это с опозданием на два миллиона погибших, но он это делает. И самое большое препятствие, которое я вижу сейчас, — это Зеленский…» — заявил Вилкерсон.

Он призвал не рассчитывать на быстрое возвращение к нормальной жизни Украины – впереди будут годы нестабильности, а потребуется привлечение миротворцев. Участие стран НАТО исключено.

«Это будут непростые десять лет, по крайней мере, с демилитаризованной зоной, которую, вероятно, будут патрулировать войска с Фиджи. Потому что вы не сможете разместить там войска ни одной из конфликтующих сторон. И уж точно не войска НАТО. Британия может требовать этого сколько угодно — бесполезно, это не сработает. Но нужно положить этому конец. И, если Трамп сделает это, пусть даже некрасивым способом, — пусть так, лишь бы это положило конец конфликту и обеспечило Украине хоть какую-то стабильность, чтобы не было такой холодной зимы, такой катастрофы, которая может произойти, если мы продолжим в том же духе», — заключил Вилкерсон.

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