«Мы своими руками создали неуправляемую Европу – с этим пора заканчивать» – экс-чиновник Госдепа

Анатолий Лапин.  
30.10.2026 18:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


США сами целенаправленно добивались того, чтобы европейские страны воспринимали Россию как угрозу и охотнее соглашались на расширение НАТО и размещение американских военных баз. В результате Европа стала практически неуправляемой, а антироссийская риторика стала для европейских политиков не просто внешнеполитической позицией, а условием сохранения собственной власти.

Об этом в эфире видеоблога норвежского политолога Гленна Дизена заявил бывший глава аппарата госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Вилкерсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США сами целенаправленно добивались того, чтобы европейские страны воспринимали Россию как угрозу и охотнее...

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«От Мерца до Макрона и всех остальных, в частности в ЕС, — у всех у них политическая опора на русофобию. Вот что действительно вывело их на первый план. Я бы даже сказал, что они сделали её инструментом своего политического выживания.

Добавьте к этому тот факт, что мы работали со всей Европой и, на мой взгляд, потерпели неудачу только с Испанией. Мы добились успеха во всех странах — от Финляндии до Франции, заставив их бояться России, чтобы они охотнее вступали в НАТО или, по крайней мере, разрешали нам размещать базы на своей территории. Мы превзошли все наши самые смелые ожидания!», – отметил он.

«Эти два фактора сделали Европу неуправляемой с точки зрения дипломатии, в частности, разумной дипломатии. Так что от них нужно избавляться», — заявил Вилкерсон.

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