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Влиятельная часть американского истеблишмента настроена на партнерские отношения с Москвой ради того, чтобы оторвать ее от Китая.

Об этом в эфире программы Dilemma Podcast заявил американский антивоенный писатель Скотт Хортон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рокфеллеровская» глобальная империя стремилась выстроить альянс с Россией. Отчасти именно поэтому (хотя остальной Вашингтон этого не понимал) Трамп, придя к власти (да и ещё во время предвыборной кампании), хотел подружиться с Россией. Он обсуждал это с Генри Киссинджером. Он как-то рассказывал такую ​​историю. Киссинджер сказал ему: «Вы — самый высокий, самый успешный, самый красивый, самый потрясающий президент со времён Авраама Линкольна — возможно, даже лучше него. И мне очень нравится ваша идея подружиться с Россией, чтобы оторвать её от Китая и сохранить её в составе западной цивилизации, пусть даже на её восточных рубежах, чтобы она не приносила пользы китайцам, а была полезна нам», – объяснил логику писатель.

По его словам, «это не было какой-то самодеятельностью Трампа, возникшей из-за того, что его якобы шантажировали какой-то «плёнкой».