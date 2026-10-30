Американский писатель: «Это не самодеятельность Трампа. Империя Рокфеллеров пыталась создать альянс с Россией»

Игорь Шкапа.  
30.10.2026 15:01
  (Мск) , Киев
Просмотров: 570
 
Дзен, Политика, Россия, США


Влиятельная часть американского истеблишмента настроена на партнерские отношения с Москвой ради того, чтобы оторвать ее от Китая.

Об этом в эфире программы Dilemma Podcast заявил американский антивоенный писатель Скотт Хортон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Влиятельная часть американского истеблишмента настроена на партнерские отношения с Москвой ради того, чтобы оторвать...

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«Рокфеллеровская» глобальная империя стремилась выстроить альянс с Россией. Отчасти именно поэтому (хотя остальной Вашингтон этого не понимал) Трамп, придя к власти (да и ещё во время предвыборной кампании), хотел подружиться с Россией.

Он обсуждал это с Генри Киссинджером. Он как-то рассказывал такую ​​историю. Киссинджер сказал ему:

«Вы — самый высокий, самый успешный, самый красивый, самый потрясающий президент со времён Авраама Линкольна — возможно, даже лучше него. И мне очень нравится ваша идея подружиться с Россией, чтобы оторвать её от Китая и сохранить её в составе западной цивилизации, пусть даже на её восточных рубежах, чтобы она не приносила пользы китайцам, а была полезна нам», – объяснил логику писатель.

По его словам, «это не было какой-то самодеятельностью Трампа, возникшей из-за того, что его якобы шантажировали какой-то «плёнкой».

«Нет, это было частью консенсуса американского внешнеполитического истеблишмента. Просто демократы в этот консенсус не входили.

А, поскольку они придумали «российскую мистификацию», чтобы попытаться помешать ему победить на выборах в 2016 году, им пришлось продолжать и продолжать нагнетать эту тему — до такой степени, что теперь практически все американские либеральные демократы настроены против России крайне враждебно.

Ситуация даже хуже, чем во времена коммунистического Советского Союза. Они воспринимают Владимира Путина, скажем, как Гитлера в десятой степени — и всё в таком духе, хотя на самом деле это совсем не так», – заявил Хортон.

Метки:

English version :: Читать на английском Американский писатель: «Это не самодеятельность Трампа. Империя Рокфеллеров пыталась создать альянс с Россией»

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