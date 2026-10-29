Чтобы эффективно прикрыть Россию от вражеских ракет и дронов, необходимо к работе ПВО подключить самолёты.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ширяев подчеркнул, что ЗРПК «Панцирь» не хватит для того, чтобы прикрыть каждый город России.

«Я думаю, что спасение может прийти только от авиации противовоздушной обороны, которая летает сама за этими дронами и сбивает их. Так, как это делается на Украине сейчас.

Есть такая авиация противовоздушной обороны и в России. Это вертолеты. По большей части К-52 считается самым вертолетом, подходящим для этой цели. Они сбивают ракетами воздух-воздух, стреляют из пушек курсовых и так далее», – сказал Ширяев.