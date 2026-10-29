Ширяев: «Вертолёты – прошедший этап. Для ПВО пора использовать самолёты»

Максим Столяров.  
29.10.2026 23:23
  (Мск) , Москва
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Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Чтобы эффективно прикрыть Россию от вражеских ракет и дронов, необходимо к работе ПВО подключить самолёты.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы эффективно прикрыть Россию от вражеских ракет и дронов, необходимо к работе ПВО подключить...

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Ширяев подчеркнул, что ЗРПК «Панцирь» не хватит для того, чтобы прикрыть каждый город России.

«Я думаю, что спасение может прийти только от авиации противовоздушной обороны, которая летает сама за этими дронами и сбивает их. Так, как это делается на Украине сейчас.

Есть такая авиация противовоздушной обороны и в России. Это вертолеты. По большей части К-52 считается самым вертолетом, подходящим для этой цели. Они сбивают ракетами воздух-воздух, стреляют из пушек курсовых и так далее», – сказал Ширяев.

«Но сейчас это уже прошедший этап использования вертолетов. Необходимы самолеты. Самолет противовоздушной обороны, вовсе не реактивный, скорее всего. Или реактивный, но очень небольшой, с дешевыми характеристиками эксплуатационными.

Ведь у самолетов большая проблема, например, у F-16 украинских, которые сбивают российские крылатые ракеты, у них один час полета стоит дороже, чем сама ракета. И дешевле получается ракету просто пропустить», – добавил он.

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English version :: Читать на английском Ширяев: «Вертолёты – прошедший этап. Для ПВО пора использовать самолёты»

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