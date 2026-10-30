На Украине придумали новый способ ужесточить тотальную мобилизацию – соратник диктатора Зеленского, депутат от «Слуги народа» Сергей Ионушас внес законопроект, который будет позволять людоловам ТЦК вламываться в жилища и забирать мужчин.

Оспорить эти действия можно будет через суд в течение 72-х часов, но мобилизованному это уже не поможет, заявил в своем видеоблоге один из рупоров «Евромайдана», уволившийся офицер ВСУ Дмитрий Гнап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Законопроектом Ионушаса предлагается дать возможность полиции проникать к вам в жилье без постановления суда, а затем в течение 72 часов, то есть целых трех суток, обращаться за этим судебным постановлением, чтобы легализовать свои следственные действия в вашем жилище. Ну а что может произойти за эти три суток? Ну, за трое суток можно легко сфабриковать материалы любого уголовного дела против вас. Например, собрать показания каких-то подставных свидетелей, что вы регулярно прибегали к домашнему насилию, чтобы доказать законность выламывания дверей у вас в жилье, проведения обыска и задержания вас как жителя или владельца квартиры. Или, например, за три дня можно легко сфабриковать доказательства того, что у вас дома были наркотики, не зарегистрированное оружие или боеприпасы. Здесь украинская полиция имеет огромный опыт фабрикации уголовных дел, что называется на ровном месте», – заявил Гнап.

Пропагандист также отмечает, что даже если полицейские окажутся настолько бестолковыми, что не смогут в течение трех суток сфабриковать уголовное дело, это тоже не беда:

«Ведь, в соответствии с действующим украинским законодательством вас можно похитить из дома, мобилизовать, отправить в армию, и вы потом в суде все равно не сможете доказать незаконность своей мобилизации. Ведь, Верховный суд Украины в прошлом году постановил, что противоправная мобилизация не является основанием для увольнения из ВСУ. Верховный суд подчеркнул, что процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации является необратимой, то есть уже состоявшейся, а признание процедуры призыва противоправной не влечет за собой восстановления прежнего положения лица, призванного на военную службу. То есть, если в ваше жилище незаконно вломятся полиция и ТЦК и вас бусифицируют, то обжаловать свою мобилизацию вы потом уже не сможете, так как вас это не освобождает, по мнению Верховного суда, от исполнения так называемого военного долга. И все, на что вы сможете претендовать, это максимум добиваться наказания полицейских и ТЦКшников за то, что вам выломали замок на двери».

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