«Киев врёт о реальном положении на фронте» – украинский генерал
Украинские информационные ресурсы подают только сильно урезанную полуправду, чтобы создать у населения иллюзию об успехах ВСУ.
Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«В новостях мы очень часто забываем, что враг также проводит свои операции, и, к сожалению, также продвигается», – заметил ведущий.
«Говорится только та часть правды, которая выгодна власти. Мы никогда в информационном поле не подаём, что сделал враг, и сделали мы. Мы всегда подавали только то, что сделали мы.
А то, что враг продвигается, имеет наступательные способности, и системно уничтожает нашу критическую инфраструктуру – об этом вообще молчок», – сказал Кривонос.
«Точно так же с ракетами «Fire Point»: сказали, что они полетели в сторону России. Но никто не сказал, что они долетели, или поразили, разрушили что-то.
Но юридически они не солгали: ракеты полетели в сторону России. А практически это ни о чём», – возмущался генерал.
English version :: Читать на английском «Киев врёт о реальном положении на фронте» – украинский генерал