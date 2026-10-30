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Украинские информационные ресурсы подают только сильно урезанную полуправду, чтобы создать у населения иллюзию об успехах ВСУ.

Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В новостях мы очень часто забываем, что враг также проводит свои операции, и, к сожалению, также продвигается», – заметил ведущий.

«Говорится только та часть правды, которая выгодна власти. Мы никогда в информационном поле не подаём, что сделал враг, и сделали мы. Мы всегда подавали только то, что сделали мы. А то, что враг продвигается, имеет наступательные способности, и системно уничтожает нашу критическую инфраструктуру – об этом вообще молчок», – сказал Кривонос.