«Киев врёт о реальном положении на фронте» – украинский генерал

Вадим Москаленко.  
30.10.2026 11:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Пропаганда, Украина


Украинские информационные ресурсы подают только сильно урезанную полуправду, чтобы создать у населения иллюзию об успехах ВСУ.

Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские информационные ресурсы подают только сильно урезанную полуправду, чтобы создать у населения иллюзию об...

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«В новостях мы очень часто забываем, что враг также проводит свои операции, и, к сожалению, также продвигается», – заметил ведущий.

«Говорится только та часть правды, которая выгодна власти. Мы никогда в информационном поле не подаём, что сделал враг, и сделали мы. Мы всегда подавали только то, что сделали мы.

А то, что враг продвигается, имеет наступательные способности, и системно уничтожает нашу критическую инфраструктуру – об этом вообще молчок», – сказал Кривонос.

«Точно так же с ракетами «Fire Point»: сказали, что они полетели в сторону России. Но никто не сказал, что они долетели, или поразили, разрушили что-то.

Но юридически они не солгали: ракеты полетели в сторону России. А практически это ни о чём», – возмущался генерал.

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English version :: Читать на английском «Киев врёт о реальном положении на фронте» – украинский генерал

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