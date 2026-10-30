Польшу и Россию сегодня должен объединить один общий противник – бандеровская Украина.

Об этом в эфире видеоблога «WbrewCenzurze» заявил польский политолог Томаш Янковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«20 октября из украинского бюджета было выделено 48 миллионов гривен на создание сериала об Украинской галицкой армии. Это должен быть шестисерийный проект.

Одна из главных тем в истории Украинской галицкой армии — это, конечно же, борьба с поляками за Львов во время нашей борьбы за независимость.

И, дамы и господа, конечно, кто-то может сказать: «Ну, это же история. Они хотят снять исторический фильм». Наверное, так и есть. И я бы не стал возражать, если бы не тот факт, что, во-первых, это снимается на наши деньги…

Если даже в таких условиях, когда Украине не хватает денег, находится 48 миллионов гривен на сериал о том, как украинцы и поляки воевали за Львов, значит, вся эта пропаганда — просто ложь, а Украина по-прежнему строит свою идентичность на двух, скажем так, антивекторах: с одной стороны — против России, а, с другой — против Польши.

И трудно отделаться от ощущения, что именно это сегодня нас с русскими и объединяет», – заявил Янковский.