Польские эксперты: Бандеровская Украина – наш общий с Россией противник

Анатолий Лапин.  
30.10.2026 13:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 695
 
Дзен, Политика, Польша, Украина


Польшу и Россию сегодня должен объединить один общий противник – бандеровская Украина.

Об этом в эфире видеоблога «WbrewCenzurze» заявил польский политолог Томаш Янковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польшу и Россию сегодня должен объединить один общий противник – бандеровская Украина. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«20 октября из украинского бюджета было выделено 48 миллионов гривен на создание сериала об Украинской галицкой армии. Это должен быть шестисерийный проект.

Одна из главных тем в истории Украинской галицкой армии — это, конечно же, борьба с поляками за Львов во время нашей борьбы за независимость.

И, дамы и господа, конечно, кто-то может сказать: «Ну, это же история. Они хотят снять исторический фильм». Наверное, так и есть. И я бы не стал возражать, если бы не тот факт, что, во-первых, это снимается на наши деньги…

Если даже в таких условиях, когда Украине не хватает денег, находится 48 миллионов гривен на сериал о том, как украинцы и поляки воевали за Львов, значит, вся эта пропаганда — просто ложь, а Украина по-прежнему строит свою идентичность на двух, скажем так, антивекторах: с одной стороны — против России, а, с другой — против Польши.

И трудно отделаться от ощущения, что именно это сегодня нас с русскими и объединяет», – заявил Янковский.

Его поддержал коллега, политолог Матеуш Пискорский:

«Ну а почему Украина должна поступать иначе? Ведь на этом строится вся украинская государственность. Давайте повторим ещё раз. Это одновременно и анти-Россия, и анти-Польша. Нынешний проект украинской государственности является и антироссийским, и антипольским. Так что не стоит обижаться, а лучше сделать выводы и прекратить финансирование».

Читайте также: Польская телеведущая: «Украинцам пора отказаться от своего преступного прошлого»

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Польские эксперты: Бандеровская Украина – наш общий с Россией противник

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора