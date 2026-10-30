«Из-за коррупции все отказываются поставлять нам оружие» – генерал ВСУ привёл «конкретный пример»
Украина настолько оскандалилась коррупционными делами, что с ней отказываются иметь дело даже западные оружейные компании.
Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы могли защитить мосты в Киеве, или эту задачу невозможно выполнить?», – спросил ведущий.
«Можно сделать всё, если у тебя есть, чем выполнять задачу. Конкретный пример: на прошлой неделе у нас был дефицит боеприпасов для определённых подразделений ВСУ.
И когда я обратился к нашим западным партнёрам, чтобы они отправили это оружие на Украину, а оно есть у них в наличии, то когда там узнали, что это оружие будет проходить через Агентство оборонных закупок, то эти компании просто отказались», – сказал Кривонос.
«Потому что шлейф недоверия у западных партнёров влияет на эти факторы. Мы в определённых моментах достаточно серьёзно, скандально в глазах наших западных друзей выглядим, поэтому никто не хочет с нами связываться.
А у нас исправлять никто не хочет. Это Агентство оборонных закупок нафиг не нужно, оно просто зарабатывает дивиденды. Эта схема нашу власть удовлетворяет.
А то, что мы ежедневно могли бы получать большое количество патронов и ПЗРК – к сожалению, проблему никто не хочет решать», – возмущался он.
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