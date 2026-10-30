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Украина настолько оскандалилась коррупционными делами, что с ней отказываются иметь дело даже западные оружейные компании.

Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы могли защитить мосты в Киеве, или эту задачу невозможно выполнить?», – спросил ведущий.

«Можно сделать всё, если у тебя есть, чем выполнять задачу. Конкретный пример: на прошлой неделе у нас был дефицит боеприпасов для определённых подразделений ВСУ. И когда я обратился к нашим западным партнёрам, чтобы они отправили это оружие на Украину, а оно есть у них в наличии, то когда там узнали, что это оружие будет проходить через Агентство оборонных закупок, то эти компании просто отказались», – сказал Кривонос.